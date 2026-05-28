La rectora de la Unachi, Etelvina Medianero de Bonagas, se encuentra hospitalizada

Esta inesperada situación médica se registra en medio de un panorama complejo y de constante expectativa dentro de la comunidad universitaria de la Unachi.

Chiriquí/La rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), Etelvina Medianero de Bonagas, fue trasladada de urgencia hacia un centro médico privado cercano a la institución tras presentar un inconveniente de salud mientras se encontraba en la rectoría.

Fuentes internas de la universidad informaron que la máxima autoridad académica ingresó al servicio de urgencias por sus propios medios con el apoyo de familiares y colaboradores cercanos, quienes la acompañan mientras el personal de salud le realiza una serie de evaluaciones médicas y chequeos preventivos primarios para determinar su condición real.

Aunque hasta el momento sus allegados han optado por no dar declaraciones a los medios de comunicación que se mantienen apostados en el lugar, se detalló que la permanencia de la rectora en el hospital o su posible egreso dependerá estrictamente de los resultados que arrojen los exámenes que se le practican.

La situación ocurre en medio del debate nacional por la continuidad de su administración y las recientes críticas emitidas por el presidente José Raúl Mulino en la mañana de este jueves durante la conferencia de prensa.

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