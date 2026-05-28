Investigación por cheques falsos de Unachi suma nuevas aprehensiones en la 24 de Diciembre

Las diligencias se desarrollaron mediante allanamientos previamente autorizados por un juez de garantías en el corregimiento de 24 de Diciembre, específicamente en la residencia de los aprehendidos. Durante los operativos, las autoridades ubicaron indicios relevantes para el avance de la investigación.

Ciudad de Panamá, Panamá/En Panamá Este, la Procuraduría General de la Nación (Panamá), a través de la Fiscalía Anticorrupción y en coordinación con la Dirección de Investigación Judicial, aprehendió a dos personas presuntamente vinculadas a delitos de falsificación de documentos, delitos financieros y blanqueo de capitales, en un caso que habría generado un perjuicio económico de aproximadamente B/.980 mil a un banco de la localidad.

Las diligencias se desarrollaron mediante allanamientos previamente autorizados por un juez de garantías en el corregimiento de 24 de Diciembre, específicamente en la residencia de los aprehendidos. Durante los operativos, las autoridades ubicaron indicios relevantes para el avance de la investigación.

De acuerdo con la investigación, el caso se originó en enero de 2025 a partir del cambio y cobro de dos cheques presuntamente falsificados, girados desde una cuenta de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), cada uno por montos aproximados de B/.490 mil.

Una vez se hicieron efectivos los fondos, las autoridades señalan que se habría procedido a la estratificación del dinero a través de terceros, con el objetivo de ocultar su origen ilícito, lo que forma parte de la línea de investigación sobre blanqueo de capitales.

La Fiscalía Anticorrupción indicó que estas acciones buscan fortalecer la vinculación de los autores y partícipes dentro de la red investigada. Actualmente, por este caso se mantiene detenida una persona de perfil empresarial y otras siete personas, mientras que en total hay 17 personas imputadas, incluyendo presuntos funcionarios de la entidad bancaria involucrada.

Las autoridades reiteraron que las diligencias continúan abiertas con el objetivo de esclarecer completamente la estructura del presunto esquema delictivo y determinar responsabilidades individuales.