Ciudad de la Salud realiza su primer bypass gástrico con cirugía robótica y abre paso a futuras teleoperaciones médicas

Entre las ventajas señaladas por el equipo médico destacan un menor tiempo bajo anestesia, reducción considerable del sangrado, recuperación más rápida y menos dolor postoperatorio para el paciente.

Ciudad de panamá/La Caja de Seguro Social (CSS) realizó por primera vez un bypass gástrico asistido con el nuevo robot quirúrgico instalado en la Ciudad de la Salud, en un procedimiento que marca el inicio de una nueva etapa para la cirugía bariátrica dentro del sistema público panameño.

La operación fue practicada a un paciente de más de 40 años y con un peso cercano a las 300 libras. Para la intervención se utilizó una plataforma robótica diseñada para ofrecer mayor precisión en los movimientos quirúrgicos, reducir el sangrado y disminuir el tiempo de exposición del paciente a la anestesia.

El bypass gástrico es una de las cirugías más utilizadas para tratar casos de obesidad severa. El procedimiento consiste en reducir el tamaño del estómago y reconectar una sección más alejada del intestino delgado, con el objetivo de limitar la cantidad de alimentos ingeridos y modificar la absorción de nutrientes.

El cirujano digestivo y robótico José Miguel Cabada explicó que una de las principales diferencias frente a la laparoscopía convencional es la reducción del tiempo quirúrgico. Mientras una cirugía tradicional puede extenderse entre dos y tres horas, el sistema robótico permite ejecutar movimientos más precisos y ágiles dentro del quirófano.

Entre las ventajas señaladas por el equipo médico destacan un menor tiempo bajo anestesia, reducción considerable del sangrado, recuperación más rápida y menos dolor postoperatorio para el paciente.

La CSS también adelantó que el nuevo robot podría utilizarse en el futuro para desarrollar telecirugías desde otras instalaciones médicas del país. La idea es que especialistas ubicados en la capital puedan participar en procedimientos realizados a distancia, una posibilidad que la institución considera clave para reducir la mora quirúrgica y ampliar el acceso a atención especializada en provincias alejadas.

Aunque la cirugía robótica ya forma parte de hospitales y centros privados en distintos países, su incorporación en el sistema público panameño representa uno de los proyectos tecnológicos más ambiciosos impulsados recientemente por la CSS dentro de la Ciudad de la Salud.