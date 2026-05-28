Desmantelan presunta red de extorsión sexual vinculada a citas en línea

Durante las diligencias judiciales, las autoridades decomisaron equipos tecnológicos que serán analizados como parte del proceso investigativo, con el objetivo de fortalecer las pruebas y determinar el alcance de la presunta red delictiva.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Policía Nacional desarrolló la Operación ECFO, mediante diligencias de allanamientos y registros simultáneos ejecutados en los corregimientos de San Francisco, Juan Díaz y El Chorrillo, logrando la aprehensión de tres personas presuntamente vinculadas al delito contra la libertad e integridad sexual, en la modalidad de extorsión sexual.

Entre los aprehendidos figuran una mujer y dos hombres, uno de ellos de nacionalidad colombiana, quienes estarían relacionados con hechos de extorsión registrados tras contactos realizados a través de aplicaciones de citas en línea, de acuerdo con las investigaciones preliminares.

Durante las diligencias judiciales, las autoridades decomisaron equipos tecnológicos que serán analizados como parte del proceso investigativo, con el objetivo de fortalecer las pruebas y determinar el alcance de la presunta red delictiva.

La Policía Nacional reiteró que mantiene acciones operativas y preventivas de manera constante para combatir los delitos que afectan la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía, especialmente aquellos cometidos mediante el uso de plataformas digitales.

Las investigaciones continúan abiertas para establecer posibles vínculos adicionales y la participación de otras personas en estos hechos.

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