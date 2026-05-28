Ciudad de Panamá/La Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi). La actual rectora de la institución, Etelvina Medianero de Bonagas, tuvo que ser trasladada de forma urgente hacia el Centro Médico Mae Lewis, una clínica privada ubicada a solo unos pocos minutos del campus universitario, tras sufrir un repentino desvanecimiento mientras se encontraba ejerciendo sus funciones cotidianas en el despacho de la rectoría.