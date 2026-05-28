Mulino descarta mano criminal en apagones; pidió más supervisión a la red eléctrica

Mulino descartó que los eventos recientes estuvieran ligados a sabotajes, atribuyéndolos en su lugar a factores técnicos y climatológicos.

Ciudad de Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, reaccionó ante las recientes interrupciones en el suministro eléctrico que afectaron a diversas zonas del país.

El mandatario anunció que, a través de la Secretaría Nacional de Energía, se incrementará la supervisión sobre la infraestructura energética clave para evitar que nuevos incidentes perjudiquen a la población panameña.

Al ser cuestionado sobre el origen de los apagones, Mulino descartó que los eventos recientes estuvieran ligados a sabotajes, atribuyéndolos en su lugar a factores técnicos y climatológicos.

No obstante, el presidente Mulino hizo hincapié en la necesidad de fiscalizar de cerca las operaciones de la planta de generación ubicada en la zona minera para prevenir fluctuaciones descontroladas.

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"En efecto sucedió, no tienen una incidencia directa, pero sí se va a través de la Secretaría de Energía de poner un poco de vigilancia en cuanto a la operación de la planta que opera allá en la mina". Explicó el presidente, detallando que el incidente inicial se originó presuntamente por un influjo irregular de corriente hacia la red nacional.

El mandatario advirtió sobre los riesgos técnicos que conllevan este tipo de operaciones si no se manejan con estricta precaución.

"Hay que pelar mucho el ojo para que, cuando usted le mete al sistema una cantidad de energía que no es la que está circulando, no suframos eso". Apuntó, señalando la importancia de mantener la estabilidad del flujo eléctrico comercial.

Clima y fallas técnicas en Colón

Con respecto a las afectaciones registradas en la provincia de Colón, José Raúl Mulino precisó que el daño respondió netamente a un fallo de infraestructura provocado por las condiciones del tiempo, desvinculándolo de cualquier acción deliberada.

"Y lo de Colón entiendo que fue una línea que se cayó, hasta donde sé, pero no le puedo ahondar más eh no no hubo mano criminal en eso". Aseguró de forma tajante ante los medios.

Finalmente, el gobernante ponderó la velocidad con la que las entidades responsables abordaron la crisis tras el fuerte temporal que azotó al país durante el fin de semana.

"El aguacero del domingo, yo creo que habla por sí solo, y de inmediato se activaron tanto ETESA como el Centro Nacional de Despacho para levantar el sistema lo antes posible". Concluyó el mandatario, reafirmando el compromiso de su administración por estabilizar los servicios públicos prioritarios.