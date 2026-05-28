Naomi Osaka revoluciona Roland Garros con polémica por un vestido

La deportista sorprendió al público con un minivestido cubierto de lentejuelas doradas que rápidamente desató comentarios, elogios y críticas dentro del circuito profesional.

La tenista japonesa Naomi Osaka volvió a convertirse en tendencia internacional durante su participación en Roland Garros, no solo por su desempeño deportivo, sino también por el llamativo atuendo que eligió para ingresar a la pista Suzanne-Lenglen en París.

Desde hace varios años, Osaka ha consolidado una imagen que mezcla el deporte de alto rendimiento con propuestas estéticas inspiradas en la moda contemporánea. Lejos de los uniformes tradicionales del tenis, la japonesa ha apostado por diseños poco convencionales que incluyen transparencias, accesorios extravagantes, lazos, tutús y piezas de inspiración futurista. Sin embargo, su reciente aparición en Roland Garros elevó esa propuesta a otro nivel al incorporar un diseño completamente brillante para disputar uno de los torneos más importantes del calendario internacional.

La llegada de Osaka al recinto parisino estuvo acompañada de un estilismo creado por el diseñador suizo Kevin Germanier, compuesto inicialmente por un top adornado con abalorios y una falda plisada con transparencias. No obstante, el verdadero impacto se produjo cuando la tenista retiró las prendas exteriores y reveló un minivestido diseñado por Nike, completamente cubierto de lentejuelas doradas y detalles brillantes.

El diseño presentaba una silueta ajustada sin mangas, cuello halter y el logotipo de Nike en el centro, acompañado de una falda corta con volantes que aportaban movimiento durante su desplazamiento en la pista. Las aplicaciones de paillettes en la zona del abdomen y la falda hicieron que el conjunto destacara especialmente bajo la luz natural de París, convirtiendo la entrada de Osaka en uno de los momentos más comentados de la jornada deportiva.

Te puede interesar: Neymar confiesa que rompió en llanto tras confirmar su regreso con Brasil para el Mundial 2026

Te puede interesar: Penélope Cruz revela el dramático momento que vivió en Cannes: 'iba a morir'

La japonesa explicó posteriormente que la inspiración del vestido estuvo relacionada con uno de los símbolos más reconocidos de la capital francesa. Según reveló, el look buscaba recrear el efecto visual de la Torre Eiffel iluminada durante la noche. La propuesta, además de reforzar su interés por la moda, reflejó la intención de transformar las entradas a la pista en una experiencia visual ligada al espectáculo.

Tras imponerse a la alemana Laura Siegemund con parciales de 6-3 y 7-6 (3), Osaka defendió públicamente su visión sobre la relación entre deporte y entretenimiento. “Los deportistas formamos parte del mundo del espectáculo. Las salidas a pista en los Grand Slams son la única vez en la que quizá siento que soy una artista”, afirmó la tenista después del encuentro.

La deportista también reconoció que el brillo del vestido le generó cierta preocupación antes de salir a competir, debido al reflejo de las lentejuelas bajo el sol. “En realidad me preocupé un poco, porque cuando el sol da en el vestido, refleja muchísimo. Así que tenía algo de miedo de que el juez de silla me echara de la pista”, comentó Osaka. La japonesa explicó además que llevó consigo otros vestidos convencionales de Nike por si las autoridades del torneo consideraban inapropiado el atuendo principal.

Aunque muchos seguidores celebraron el estilismo y destacaron la personalidad de la deportista, el look también provocó reacciones críticas dentro del entorno profesional del tenis. Algunos jugadores cuestionaron la creciente relación entre moda y competición deportiva, considerando que este tipo de presentaciones desvían la atención del rendimiento en la cancha.

Uno de los comentarios más comentados tras la aparición de Osaka fue pronunciado por un profesional del circuito que rechazó la propuesta estética de la japonesa. “Estoy aquí para jugar al tenis, no para hacer un desfile de moda”, expresó el deportista, alimentando el debate sobre los límites entre el espectáculo y la tradición dentro de los grandes torneos.

La aparición de Naomi Osaka en Roland Garros volvió a demostrar cómo la figura de la tenista trasciende el ámbito estrictamente deportivo. Entre victorias, moda y controversia, la japonesa continúa consolidándose como una de las personalidades más influyentes y mediáticas del tenis contemporáneo, capaz de generar conversación global tanto dentro como fuera de la pista.