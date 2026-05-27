Eseniia Mikheeva, la niña elegida por Shakira para brillar en la final del Mundial 2026

La pequeña bailarina, de origen ruso y actualmente radicada en Estados Unidos, se convirtió rápidamente en tendencia digital luego de viralizarse el video en el que descubre que fue elegida para formar parte del show oficial de Shakira.

La expectativa por el espectáculo de medio tiempo de la final de la Copa Mundial de la FIFA continúa creciendo tras confirmarse que Shakira será una de las grandes figuras musicales del evento junto a artistas internacionales como BTS y Madonna.

Sin embargo, uno de los nombres que más ha llamado la atención en redes sociales durante las últimas horas es el de Eseniia Mikheeva, la niña de 10 años seleccionada por la cantante colombiana para acompañarla sobre el escenario en una de las presentaciones más esperadas del año.

La pequeña bailarina, de origen ruso y actualmente radicada en Estados Unidos, se convirtió rápidamente en tendencia digital luego de viralizarse el video en el que descubre que fue elegida para formar parte del show oficial de Shakira. La grabación, publicada por su madre en redes sociales, acumuló millones de reproducciones y generó una ola de comentarios de seguidores que celebraron la noticia.

La participación de Eseniia Mikheeva hará parte de una puesta en escena que también contará con la presencia del grupo de baile Ghetto Kids, provenientes de Uganda, quienes fueron previamente confirmados como invitados especiales del espectáculo. La artista barranquillera había realizado una convocatoria para seleccionar bailarines que integraran su presentación en la final del torneo, una decisión que terminó impulsando la popularidad de la niña en plataformas digitales.

La reacción de Eseniia al enterarse de la noticia fue uno de los aspectos que más conmovió a los usuarios en internet. Su madre, encargada de administrar las redes sociales de la menor, compartió un mensaje de agradecimiento junto al video que rápidamente se expandió en distintas plataformas. “¡Esto es absolutamente increíble! Muchísimas gracias a Shakira por elegir a Eseniia para su actuación. ¡Es un honor increíble, un sueño hecho realidad y un momento que jamás olvidaremos!”, escribió.

El mensaje continuó destacando el apoyo recibido por parte de seguidores y usuarios que participaron en las votaciones impulsadas para respaldar la candidatura de la niña. “¡Gracias a todos los que votaron, apoyaron, enviaron mensajes llenos de cariño y creyeron en ella! ¡Gracias a ustedes, sueños como este se hacen realidad! Todavía no podemos creer que esto esté pasando… ¡Se siente tan irreal y tan hermoso!”, agregó la madre de la bailarina.

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La historia de Eseniia Mikheeva ya había tenido repercusión internacional años atrás gracias a su participación en el programa de talentos America’s Got Talent. En 2023, cuando apenas tenía siete años, logró captar la atención del público y de los jurados tras presentarse en la temporada 18 del reconocido reality estadounidense.

Antes de su actuación, la niña sostuvo una interacción espontánea con la actriz colombiana Sofía Vergara, una de las jueces del programa, momento que rápidamente se volvió popular entre los seguidores del concurso. Su carisma frente a las cámaras y la seguridad que mostró sobre el escenario ayudaron a convertirla en una de las participantes infantiles más comentadas de aquella edición.

Durante su audición, Eseniia interpretó una coreografía con música de Bomba Estéreo, logrando el respaldo de los cuatro jurados y avanzando automáticamente a la siguiente ronda del programa. En aquel momento, la familia de la niña residía en Moscú y viajó hasta Los Ángeles para acompañarla en la competencia. Posteriormente decidieron establecerse en Florida, donde viven actualmente.

El talento artístico de la menor también tiene una fuerte conexión familiar. Sus padres son bailarines profesionales e instructores de danza, una influencia que marcó su desarrollo desde muy temprana edad. Según ha trascendido en distintas publicaciones, Eseniia comenzó a mostrar afinidad por el baile desde que tenía apenas siete meses.

Ahora, con su incorporación al espectáculo de Shakira en la final del Mundial FIFA, la joven bailarina suma un nuevo capítulo a una carrera artística que continúa despertando interés internacional y aumentando su presencia dentro de la industria del entretenimiento global.