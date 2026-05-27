Mundial 2026 | César Blackman: "Estos tres partidos amistosos son muy importantes"

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Brasil vs Panamá, partido amistoso previo al Mundial 2026, el domingo 31 de mayo desde las 3:00 pm por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/El futbolista panameño César Blackman, reciente campeón de la liga eslovaca con el ŠK Slovan Bratislava, habló previo al entrenamiento de la selección de Panamá y dejó claro que el grupo ya se encuentra enfocado en la preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En conversación con TVMAX y el periodista David Peña, el lateral destacó la importancia de los próximos partidos amistosos que afrontará el equipo dirigido por Thomas Christiansen, especialmente el duelo ante Selección de Brasil.

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“Bueno sí salió la lista al fin. Yo creo que mentalmente y físicamente tenemos que prepararnos de la mejor manera en estos tres partidos amistosos que vienen. Ahí el profe va a ver qué es lo que se quiere hacer en el Mundial, qué es lo que queremos trabajar y estos partidos serán muy importantes para ver hasta dónde podemos llegar y de qué estamos hechos”, expresó Blackman desde el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Panameña de Fútbol en Burunga.

El defensor también se refirió al compromiso ante Brasil, uno de los encuentros más esperados en la etapa de preparación de la selección nacional. Blackman aseguró que será una prueba exigente tanto para Panamá como para el combinado sudamericano.

“Se viene Brasil, es un partido muy importante de preparación para ellos y para nosotros. Será un partido difícil, pero tenemos que estar preparados. La última vez jugamos con ellos y empatamos”, comentó el jugador canalero.

Uno de los aspectos que resaltó el futbolista del Slovan Bratislava fue su capacidad de desempeñarse en distintas posiciones dentro del terreno de juego. El panameño señaló que está dispuesto a aportar donde el cuerpo técnico lo necesite, ya sea como lateral, volante o incluso jugando por perfil cambiado.

“Yo tengo que estar preparado para jugar cualquier posición que me toque. Yo y mis compañeros debemos estar listos porque creo que a todos nos va a tocar jugar y tenemos que ayudar al equipo”, añadió.

Blackman también habló sobre la ilusión que representa disputar una Copa del Mundo, especialmente en un grupo donde Panamá enfrentará a Selección de Ghana, Selección de Croacia y Selección de Inglaterra.

“Es un sueño que todo futbolista quisiera realizar. Ojalá los 26 lleguemos bien al Mundial para afrontarlo de la mejor manera. Desde niño soñamos con escuchar el himno en un Mundial y sabemos que habrá muchos panameños apoyándonos. Nosotros queremos dar lo mejor para sacar buenos resultados”, concluyó el defensor panameño.