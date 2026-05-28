El Papa León XIV cita a Tolkien, autor de El Señor de los Anillos, en su primera encíclica

El papa León XIV sorprendió al incluir una referencia directa a J. R. R. Tolkien y al universo de El Señor de los Anillos en su primera encíclica oficial, titulada Magnifica humanitas.

El documento, centrado en los desafíos éticos de la inteligencia artificial, la guerra y la deshumanización tecnológica, fue publicado este lunes y rápidamente generó repercusión internacional por el tono contemporáneo de sus reflexiones y por las referencias culturales utilizadas por el Pontífice.

A lo largo de las 130 páginas del texto, el líder de la Iglesia católica aborda temas relacionados con el impacto de la tecnología en la sociedad moderna, especialmente en ámbitos como el empleo, la dignidad humana y los conflictos armados. El Pontífice insiste en la necesidad de establecer límites éticos frente al avance de la IA y advierte sobre los riesgos de sustituir decisiones humanas por sistemas automatizados.

Dentro de esa reflexión, León XIV recurrió a una de las frases más recordadas del personaje de Gandalf en El retorno del rey, tercera entrega de la saga literaria de Tolkien. El Papa citó el fragmento en el apartado titulado “Todos podemos dar nuestro aporte”, utilizándolo como ejemplo de responsabilidad colectiva frente a los desafíos del presente. “No nos atañe a nosotros dominar todas las mareas del mundo, sino hacer lo que está en nuestras manos por el bien de los días que nos ha tocado vivir, extirpando el mal en los campos que conocemos, y dejando a los que vendrán después una tierra limpia para la labranza”, recoge el documento pontificio.

El líder religioso definió a Tolkien como “un escritor católico del siglo XX” y conectó la frase con su mensaje sobre la necesidad de proteger la humanidad frente a procesos de deshumanización impulsados por la tecnología y la violencia. Según plantea el Papa, la transformación social no depende únicamente de grandes decisiones políticas o económicas, sino también de acciones cotidianas sostenidas en el tiempo.

En ese contexto, León XIV escribió: “La civilización del amor no nace de un gesto único y espectacular, sino de una suma de fidelidades pequeñas y tenaces, que hacen frente a la deshumanización”. El Pontífice desarrolló esta idea como parte de su llamado a recuperar el sentido ético de las relaciones humanas en medio de la expansión tecnológica global.

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La encíclica también profundiza en el debate sobre la inteligencia artificial y los conflictos bélicos, advirtiendo sobre el uso de algoritmos en escenarios de guerra y defensa militar. En uno de los apartados más comentados del texto, el Papa sostuvo: “Ningún algoritmo puede hacer que la guerra sea moralmente aceptable”. La declaración fue interpretada como una crítica directa a la automatización de decisiones militares y al crecimiento de sistemas armamentísticos apoyados por IA.

Además de la referencia a Gandalf, varios analistas señalaron las similitudes simbólicas entre la visión tecnológica cuestionada por el Papa y ciertos elementos presentes en la obra de Tolkien. En El Señor de los Anillos, los hobbits representan una vida vinculada con la naturaleza y la sencillez, mientras que los orcos aparecen asociados a estructuras industriales y bélicas impulsadas por el poder destructivo.

León XIV también propuso una serie de acciones concretas para enfrentar los desafíos contemporáneos desde la vida cotidiana y la política internacional. “Por eso vale la pena detenerse y considerar algunos aspectos de cómo, cada uno en su ámbito, podemos colaborar en su construcción”, escribió el Pontífice antes de enumerar cinco líneas de acción. Entre ellas mencionó: “desarmar las palabras, construir la paz en la justicia, asumir la mirada de las víctimas, cultivar un sano realismo y relanzar el diálogo y el multilateralismo”.

El documento pontificio aborda igualmente otros temas sensibles como la esclavitud, asunto sobre el cual la Iglesia pidió perdón por la tardía condena histórica, y la teoría de la “guerra justa”, que León XIV considera necesario superar en el escenario actual. Según el texto, la humanidad atraviesa una etapa marcada por “la cultura violenta del poder”, donde los conflictos armados continúan siendo utilizados como instrumentos de política internacional.

Con esta primera encíclica, el Papa León XIV posicionó a la ética tecnológica, la paz y la dignidad humana como pilares centrales de su pontificado, utilizando incluso referencias literarias contemporáneas para conectar su mensaje con nuevas generaciones de lectores alrededor del mundo.