Mundial 2026: José Córdoba destaca el liderazgo de Fidel Escobar antes del amistoso entre Brasil y Panamá

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Brasil vs Panamá, partido amistoso previo al Mundial 2026, el domingo 31 de mayo desde las 3:00 pm por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/El defensor panameño José Córdoba, actual jugador del Norwich City, destacó el liderazgo y la influencia de su compañero Fidel Escobar durante la concentración de la Selección de Panamá rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Previo a uno de los entrenamientos del equipo dirigido por Thomas Christiansen, Córdoba reconoció la admiración que siente por Escobar, a quien considera uno de los principales referentes de la defensa panameña y una pieza importante dentro del grupo.

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“Hace cuatro años lo veía en la televisión. Es uno de mis referentes y hoy en día estoy feliz de poder llegar a un Mundial con él”, expresó el zaguero canalero, quien vive uno de los momentos más importantes de su carrera profesional tras consolidarse en el fútbol inglés.

El jugador del Norwich City también resaltó la actitud y el compromiso que muestra Fidel Escobar en cada sesión de entrenamiento, señalando que mantiene la misma intensidad tanto dentro como fuera del terreno de juego.

“Lo admiro muchísimo y en el entrenamiento se ve el hambre que tiene, se ven las ganas y la intensidad que pone dentro y fuera del campo”, comentó Córdoba sobre el experimentado defensor panameño.

Además, José Córdoba dejó claro que Escobar mantiene un rol importante dentro del vestuario de la selección panameña, especialmente por su experiencia internacional y liderazgo en la línea defensiva.

“Está allí, es el comandante, es uno de los centrales referentes para Panamá y así será”, agregó el futbolista de 24 años.

Córdoba también hizo referencia al momento que atraviesa en su carrera y a la posibilidad de disputar su primera Copa del Mundo, asegurando que el sueño mundialista se encuentra cada vez más cerca.

“Todo queda en mí. El sueño puede estar cerca”, concluyó el defensor panameño, quien apunta a formar parte de la lista definitiva de Panamá para el Mundial 2026.

La Selección de Panamá entrenó este martes en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Panameña de Fútbol (FPF), ubicado en Burunga, Panamá Oeste, como parte de la preparación previa al viaje del equipo hacia Brasil.

El combinado nacional tiene programado viajar hoy rumbo a territorio brasileño para afrontar el partido amistoso ante la Selección de Brasil, encuentro que se disputará en el histórico Estadio Maracaná de Río de Janeiro, una de las principales pruebas de preparación antes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026.