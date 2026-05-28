Ciudad de Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, reaccionó ante las recientes interrupciones en el suministro eléctrico que afectaron a diversas zonas del país.

El mandatario aclaró las causas detrás de estas fallas y anunció que, a través de la Secretaría Nacional de Energía, se incrementará la supervisión sobre la infraestructura energética clave para evitar que nuevos incidentes perjudiquen a la población panameña.