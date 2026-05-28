Dua Lipa celebrará su boda antes de lo previsto con exclusiva lista de invitados

La cantante británica y el actor Callum Turner ultiman detalles para una de las ceremonias más esperadas del entretenimiento internacional.

Diversos medios italianos revelaron que la cantante británica Dua Lipa y el actor Callum Turner decidieron adelantar tres meses la fecha de su matrimonio y organizarán la celebración entre el 5 y el 7 de junio en Sicilia, convirtiendo a Palermo y Bagheria en el epicentro de un evento que reunirá a reconocidas figuras de la música, el cine y la moda.

La noticia fue difundida inicialmente por el diario italiano La Repubblica, que aseguró que los preparativos ya están en marcha en distintos puntos estratégicos de la isla. La decisión de modificar el calendario original sorprendió a la prensa europea, ya que el enlace estaba previsto inicialmente para septiembre. Sin embargo, la organización del evento avanza a toda velocidad con una logística de alto nivel diseñada para recibir a invitados internacionales y coordinar una celebración privada de varios días.

El centro operativo de la boda se instaló en Villa Igiea, uno de los hoteles más exclusivos de Palermo. Según la prensa local, el establecimiento reservó dos pisos completos de suites destinadas al alojamiento de celebridades, familiares y personal técnico vinculado a la producción del enlace. Además, en este mismo lugar se llevarán a cabo las pruebas definitivas del vestido de novia que utilizará Dua Lipa durante la ceremonia.

La pieza será diseñada por Donatella Versace a través de Atelier Versace, reforzando así el vínculo cercano entre la artista y la reconocida casa de moda italiana. La semana pasada, Dua Lipa y Versace realizaron una visita privada a Sicilia, encuentro que la diseñadora compartió posteriormente en redes sociales mediante una fotografía donde la cantante aparecía utilizando un vestido inspirado en el icónico diseño que llevó Kate Moss en 1995.

Toda la producción de la boda está siendo coordinada por Alessandra Grillo, especialista en eventos de celebridades y reconocida por haber organizado el mediático matrimonio entre Chiara Ferragni y Fedez en 2018. La elección de Grillo refleja la intención de la pareja de desarrollar una celebración sofisticada, exclusiva y con una importante atención al detalle.

La lista de invitados también ha generado expectativa en medios internacionales. Entre las figuras confirmadas aparecen nombres relevantes de la industria musical como Mark Ronson, Olivia Dean y Charli XCX. No obstante, uno de los invitados más comentados será Elton John, amigo cercano de los futuros esposos y quien, según reportes de la prensa italiana, tendría un rol especial durante el evento.

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Las informaciones difundidas en Italia señalan que Elton John no solo participará como testigo del matrimonio, sino que además ofrecería una presentación privada durante la celebración principal. La presencia del legendario compositor británico elevaría aún más el perfil internacional del enlace, considerado ya uno de los eventos sociales más relevantes del año en Europa.

Los festejos se desarrollarán en distintos escenarios emblemáticos de Palermo y Bagheria. La pareja habría reservado espacios exclusivos como el patio de la Galería de Arte Moderno de Palermo, ubicada en la plaza Sant’Anna, así como el histórico Palacio Gangi, famoso por haber servido como escenario de la película El Gatopardo dirigida por Luchino Visconti.

La ceremonia civil, por su parte, se celebrará en Villa Valguarnera, una mansión barroca ubicada en las afueras de Palermo y considerada una de las propiedades históricas más exclusivas de la región. Con una combinación de lujo, celebridades y escenarios históricos, la boda de Dua Lipa y Callum Turner promete convertirse en uno de los acontecimientos más comentados del mundo del espectáculo durante este año.