Zayn Malik lanza fuerte mensaje sobre el acoso de supuestos fans

El cantante británico respondió públicamente a las críticas surgidas luego de viralizarse un video en el que aparece intentando abrirse paso entre una multitud a las afueras de un hotel en Manchester, Inglaterra.

Las imágenes, difundidas ampliamente en redes sociales y replicadas por medios internacionales, mostraban al exintegrante de One Direction empujando personas mientras trataba de ingresar a un vehículo rodeado por decenas de seguidores y curiosos.

La situación generó una intensa conversación digital sobre el comportamiento del artista y la relación entre las celebridades y sus fanáticos. Sin embargo, Malik decidió pronunciarse directamente para explicar lo sucedido y diferenciar a los verdaderos seguidores de quienes, según él, ponen en riesgo la seguridad de las figuras públicas con conductas invasivas.

El músico de 33 años utilizó la sección de comentarios de un video compartido por TMZ el pasado lunes 26 de mayo para dar su versión de los hechos. Allí dejó claro que, en su opinión, las personas involucradas en el incidente no representaban al público que normalmente lo acompaña en eventos y apariciones públicas.

En su mensaje, el cantante defendió a quienes considera seguidores genuinos. “Aclaremos los hechos: los fans fueron y siempre son respetuosos y increíbles”, escribió Malik al responder a las críticas generadas por el video viral.

Posteriormente explicó que el problema se originó por la presencia de varios hombres que bloquearon el acceso al hotel y al vehículo durante varios minutos, impidiendo la movilidad tanto de su equipo de seguridad como del propio artista. “El problema fueron los múltiples hombres adultos que bloquearon las puertas del hotel y del auto durante 10 minutos, sin dejarnos salir a nosotros ni a la seguridad”, agregó.

El exintegrante de One Direction fue aún más contundente al describir a las personas que lo rodeaban durante el incidente ocurrido en Manchester. “No son fans, son acosadores que aparecen donde sea que alguien a quien quieren conocer está”, afirmó el cantante británico.

En el mismo comentario, Malik sostuvo que estas situaciones se han vuelto frecuentes dentro de la industria del entretenimiento debido a personas que buscan grabar contenido viral o conseguir imágenes exclusivas de artistas en espacios privados. “Hacen lo mismo con todos para intentar conseguir contenido. No es seguro, no está bien y arruinan la experiencia para los verdaderos fans”, expresó.

El video difundido por TMZ mostraba al artista intentando avanzar entre la multitud mientras un miembro de seguridad sostenía la puerta de un SUV negro para facilitar su ingreso. En medio del caos, también se escuchaba a integrantes de su equipo pidiendo espacio para que el cantante pudiera entrar al vehículo sin inconvenientes.

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Durante el momento de tensión, Malik se dirigió directamente a uno de los hombres presentes y le pidió que se apartara del camino mientras intentaba subir al automóvil. Paralelamente, algunos seguidores gritaban mensajes de apoyo y frases de cariño dirigidas al cantante.

La polémica también provocó reacciones de personas cercanas al artista. El modelo Junaid Minshad salió públicamente en defensa de Malik y aseguró haber presenciado en varias ocasiones la actitud respetuosa del músico con sus seguidores. “Puedo dar fe personalmente de que Zayn es bastante tranquilo y amable con sus fans”, escribió en redes sociales.

Minshad también respaldó la versión del cantante sobre el comportamiento de quienes protagonizaron el incidente. “Estos son acosadores que intentan provocar una reacción para conseguir contenido. La privacidad y la seguridad son importantes”, añadió.

El episodio ocurrió además en un momento sensible para el artista, quien recientemente enfrentó problemas de salud que lo llevaron a ser hospitalizado en abril. Aunque no se revelaron detalles específicos sobre su condición médica, el propio cantante compartió una fotografía desde una cama de hospital a través de Instagram.

En aquella publicación, Malik informó que debía modificar parte de su agenda profesional para concentrarse en su recuperación. “Ha sido una semana larga y aún me estoy recuperando inesperadamente. Me rompe el corazón no poder verlos esta semana”, escribió inicialmente a sus seguidores.

Semanas después, también anunció ajustes en las fechas de su gira Konnakol Tour. “He tenido que revisar mi agenda para los próximos meses y debo reducir el número de shows”, comunicó el artista, quien posteriormente aseguró: “He estado en casa recuperándome y estoy bien; estaré mejor y más fuerte que antes”.