Bad Bunny conquista Barcelona con un look vintage y convierte su gira europea en fenómeno de moda urbana

El artista volvió a demostrar que su impacto trasciende la música y alcanza de lleno a la industria de la moda.

Bad Bunny inauguró la etapa europea de su gira Debí Tirar Más Fotos World Tour con un multitudinario concierto en el Estadi Olímpic Lluís Companys, donde además de interpretar algunos de sus mayores éxitos, sorprendió con un estilismo vintage de Adidas que rápidamente se convirtió en tendencia en redes sociales y plataformas especializadas en moda urbana.

El espectáculo reunió a miles de seguidores en Barcelona y consolidó el inicio de una de las giras más esperadas de 2026. La noche también contó con la presencia de Bad Gyal como invitada especial y con la participación de figuras vinculadas al FC Barcelona, entre ellas Lamine Yamal, quien protagonizó uno de los momentos más comentados del evento al aparecer en “La Casita”, una dinámica incorporada recientemente a la gira europea del artista puertorriqueño.

Sin embargo, más allá de la música, uno de los aspectos que más llamó la atención fue el vestuario elegido por Bad Bunny para su debut en España. El cantante apostó por una sudadera vintage de Adidas inspirada en diseños deportivos de los años ochenta. La pieza, que no pertenece a ninguna colección reciente, destaca por su combinación de tonos azul marino y amarillo neón, además de un diseño oversize con mangas amplias, cuello elevado y cierre frontal. El modelo actualmente solo puede encontrarse en plataformas de ropa de segunda mano y coleccionismo vintage.

El intérprete de Tití Me Preguntó complementó el look con bermudas blancas de corte clásico, zapatillas deportivas de la misma marca, gorra negra y gafas oscuras, consolidando una estética inspirada en la moda urbana retro que rápidamente comenzó a circular entre seguidores y creadores de contenido en redes sociales. La elección del vestuario fue interpretada como un guiño a la estética callejera europea y al auge actual de las prendas deportivas vintage dentro de las tendencias globales.

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La relación entre Bad Bunny y Adidas ha ganado fuerza durante los últimos años gracias a distintas colaboraciones que han tenido gran impacto comercial. A esto también se suma la reciente alianza del cantante con Zara, cuyas prendas se agotaron pocas horas después de salir a la venta. Muchas de esas piezas pudieron verse entre los asistentes al concierto de Barcelona, convirtiendo el evento en una auténtica pasarela de streetwear latino y moda contemporánea.

Otro de los atuendos que captó la atención del público fue el famoso traje sastre diseñado dentro de la colaboración entre Zara y el artista puertorriqueño. El conjunto, que Bad Bunny había mostrado previamente durante la Super Bowl 2026, reapareció en el escenario español como una de las prendas más reconocibles de su actual etapa artística. El diseño está confeccionado con mezcla de lino y lana, incluye una americana estructurada con hombreras y pantalón recto de silueta relajada.

La pieza se convirtió en uno de los productos más virales de la colección y actualmente continúa disponible por cerca de 199 euros. El interés por este vestuario refleja cómo la imagen del cantante se ha transformado en referencia para seguidores de la música latina y consumidores de moda internacional.

Durante el concierto, Bad Bunny interpretó canciones como Baile Inolvidable, NuevaYol y Tití Me Preguntó, provocando una euforia colectiva en el estadio olímpico barcelonés. Tras sus presentaciones en Cataluña, el artista continuará su recorrido en Madrid, donde ofrecerá diez conciertos entre el 30 de mayo y el 15 de junio, consolidando así uno de los tours latinos más importantes del año en Europa.