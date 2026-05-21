Shakira | Así reaccionaron los Ghetto Kids tras ser invitados por la artista a la final del Mundial 2026

La cantante colombiana volvió a generar impacto internacional luego de sorprender a un grupo de niños bailarines de Uganda con una invitación especial para participar en el espectáculo de medio tiempo.

El anuncio provocó una reacción cargada de emoción entre los integrantes de la Ghetto Kids Foundation, cuyas imágenes rápidamente se viralizaron en redes sociales y despertaron miles de comentarios alrededor del mundo.

La artista barranquillera será una de las figuras principales del histórico show musical que se realizará el 19 de junio en el MetLife Stadium de Nueva York, Estados Unidos. El evento marcará un precedente en la historia de las finales de los mundiales de fútbol, ya que será la primera vez que el torneo incluya un espectáculo de medio tiempo con artistas internacionales.

Como parte de la dinámica previa al evento, Shakira anunció semanas atrás que seleccionaría a grupos de bailarines infantiles para acompañarla en el escenario durante la interpretación de Dai Dai, canción oficial vinculada al campeonato y a la campaña educativa desarrollada junto a FIFA Global Citizen Education Fund.

Durante una entrevista televisiva, la cantante explicó cómo nació la iniciativa que terminó involucrando a niños de diferentes partes del mundo. “A mí se me está ocurriendo una idea que de pronto… que empiecen a mandar sus vídeos bailando Dai Dai, de todos los niños que manden sus vídeos, tener quizá la oportunidad de escoger a algunos y que vengan a bailar conmigo a la final. ¿Por qué no?”, expresó la artista colombiana.

La promesa finalmente se materializó cuando la barranquillera publicó un video dirigido especialmente a los integrantes de Ghetto Kids Foundation, agrupación reconocida en redes sociales por sus coreografías y presentaciones virales. En el mensaje, la cantante confirmó oficialmente que los pequeños bailarines viajarán para presentarse junto a ella en uno de los escenarios más vistos del planeta.

“Hola a todos, he visto creaciones increíbles con ‘Dai Dai’, la canción oficial de la Copa Mundial, y voy a necesitar bailarines para el espectáculo de medio tiempo. Quiero que este sea un momento especial para todos ustedes, algo inolvidable, así que he decidido invitar a tantos como pueda para bailar conmigo en la final. Ya invité a los Ghetto Kids de Uganda“, dijo Shakira en el video que rápidamente se multiplicó en plataformas digitales.

La reacción de los niños quedó registrada en otro clip compartido por la propia fundación. En las imágenes se observa cómo uno de los menores reproduce el mensaje de la cantante y corre emocionado para mostrarlo al resto del grupo. Segundos después, los niños estallan en gritos, saltos y bailes improvisados mientras celebran la noticia.

La escena llamó la atención de millones de usuarios debido a la espontaneidad y felicidad de los pequeños, quienes participarán por primera vez en un espectáculo relacionado con una final mundialista. Entre abrazos y expresiones de alegría, los integrantes de la agrupación dejaron ver el impacto que representa para ellos compartir escenario con una de las artistas latinas más influyentes de la industria musical.

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Las redes sociales reaccionaron inmediatamente con mensajes de apoyo y admiración hacia la cantante colombiana. Comentarios como “Que emoción ver los niños felices. Gracias Shak”; “No nos sorprende, ella sabe la emoción que genera el mundial y los niños no se pueden quedar atrás”; y “Los niños cumplieron un sueño de poder bailar junto a la colombiana, Shaki siendo Shaki”, se multiplicaron en distintas plataformas digitales.

Posteriormente, los jóvenes bailarines respondieron al anuncio con un nuevo video interpretando la coreografía de Dai Dai y dedicando un mensaje especial a la artista. “Hey @shakira Yes we Want to Perform with You!This would Be a Dream Come true for us and for Uganda and Africa!”, escribieron junto a la publicación.

Además del impacto artístico, la canción oficial del Mundial 2026 también tiene un componente social y educativo. Shakira confirmó que los recursos generados por las reproducciones del tema serán destinados a proyectos de formación infantil en distintos países. “Se han recogido cuarenta millones de dólares, eh, para ser destinados a programas de educación alrededor del mundo. Algunos, algunos de los programas están precisamente en Colombia, donde hay grandes necesidades, para nuestros niños, como darles la oportunidad de acceder a una educación de calidad”, explicó la cantante sobre la campaña internacional.