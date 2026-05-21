Karol G emocionó a Anahí con lujoso detalle de cumpleaños

La celebración de cumpleaños de la mexicana continúa dando de qué hablar en redes sociales.

El detalle llegó de parte de Karol G, quien sorprendió a la exintegrante de RBD con un elegante ramo de flores acompañado de una emotiva dedicatoria que conmovió profundamente a la intérprete mexicana.

Después de disfrutar varios días junto a su familia y descansar en la playa durante la celebración de su cumpleaños, Anahí comenzó a publicar algunos de los mensajes y obsequios que recibió de amigos, colegas y seguidores. Sin embargo, uno de los gestos que más llamó la atención fue el de la cantante colombiana, debido a la cercanía y admiración que ambas artistas han construido en los últimos años.

La intérprete de éxitos como Provenza, TQG y Amargura decidió enviarle un sofisticado arreglo floral acompañado de una tarjeta escrita a mano con un mensaje cargado de afecto y buenos deseos para la actriz y su familia. La dedicatoria rápidamente se volvió viral entre fanáticos de ambas estrellas latinas.

“Reina. Deseo mucha salud y vida para ti y tu familia… que sigas conservando siempre esa alegría, encanto y bondad que te caracterizan, y que tu corazoncito cada vez esté más cerca de las cosas que te llenan de paz. ¡¡Feliz cumpleaños!!”, escribió Karol G en la tarjeta enviada a la mexicana.

La reacción de Anahí no tardó en aparecer. Visiblemente emocionada por el gesto de la colombiana, la artista compartió en sus historias de redes sociales una fotografía del ramo de flores y respondió con un corto pero significativo mensaje dirigido a la cantante paisa: “I love you”.

El intercambio de mensajes entre ambas figuras del entretenimiento latino provocó una ola de comentarios entre seguidores de RBD y admiradores de Karol G, quienes destacaron la conexión genuina que las artistas han construido fuera de los escenarios. Para muchos usuarios, el gesto confirmó la admiración mutua que ambas han demostrado públicamente durante los últimos años.

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Otra de las celebridades que participó en la celebración fue la actriz y cantante Ana Brenda Contreras, quien también envió flores y una dedicatoria especial para la exintegrante de RBD. “Te adoro con todo mi corazón. ¡Feliz cumpleaños!!”, escribió Ana Brenda en su mensaje personal. Anahí respondió de manera igualmente afectuosa con un sencillo: “Te amo”.

Las muestras de cariño públicas reavivaron el interés sobre la estrecha relación entre Anahí y Karol G, una amistad que se ha fortalecido con el paso del tiempo y que ha trascendido las colaboraciones musicales. La cantante colombiana ha reconocido en varias ocasiones que siguió de cerca la carrera de Anahí durante el auge internacional de RBD, agrupación que marcó a toda una generación en América Latina y otros mercados internacionales.

Uno de los momentos más recordados entre ambas ocurrió en 2022, cuando Karol G invitó a Anahí a participar en uno de sus conciertos del Bichota Tour en la Arena Ciudad de México. En aquella ocasión interpretaron juntas el emblemático tema Sálvame, provocando una de las ovaciones más emotivas de la gira y marcando el regreso de la mexicana a un escenario musical después de varios años alejada de las presentaciones en vivo.

La conexión artística volvió a hacerse evidente en noviembre de 2023 durante el Soy Rebelde Tour, cuando Anahí apareció utilizando una camiseta con la frase “Te amo Bichota”, gesto que fue interpretado como una demostración pública de admiración hacia la colombiana.

Más recientemente, Karol G volvió a incluir a la actriz mexicana en uno de sus proyectos audiovisuales relacionados con el álbum Tropicoqueta. En el video promocional inspirado en las clásicas telenovelas latinoamericanas, ambas recrearon escenas melodramáticas que despertaron nostalgia entre los seguidores de RBD y revivieron referencias al icónico personaje de Mía Colucci, interpretado por Anahí.

Las recientes interacciones entre ambas artistas han incrementado las expectativas de sus seguidores, quienes esperan futuras colaboraciones musicales o nuevas apariciones conjuntas en conciertos y producciones audiovisuales.