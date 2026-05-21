Universidad de Panamá alista elecciones: más de 77 mil votantes están llamados a las urnas

Para estos comicios, la comunidad universitaria elegirá al rector, decanos, vicedecanos, directores y subdirectores de centros regionales.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Organismo Electoral de la Universidad de Panamá avanza en los preparativos de las elecciones universitarias programadas para el próximo 1 de julio, en las que se escogerán las principales autoridades académicas y administrativas de la casa de estudios superiores.

El presidente del organismo, profesor Rufino Fernández, explicó que el proceso se desarrolla conforme al calendario establecido y bajo un sistema de representación por estamentos universitarios.

Fernández detalló que su designación como presidente del organismo electoral se realizó mediante votación en el Consejo General Universitario, máximo órgano de gobierno de la institución en materia electoral.

“Es una elección donde participan los estamentos universitarios para escoger al presidente del Organismo Electoral”, indicó.

Para estos comicios, la comunidad universitaria elegirá al rector, decanos, vicedecanos, directores y subdirectores de centros regionales. En el caso de los vicerrectores, estos serán designados posteriormente por el rector electo y ratificados por el Consejo General Universitario.

El padrón electoral asciende a 77,015 votantes a nivel nacional, distribuidos en 4,030 docentes, 3,983 administrativos y 69,002 estudiantes. El sistema establece una ponderación del voto de 60% para docentes, 30% para estudiantes y 10% para administrativos.

“Ese es el sistema que regirá en estas elecciones”, reiteró Fernández.

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El presidente del organismo indicó que, aunque la tendencia de los resultados podría conocerse la misma noche del 1 de julio, el escrutinio oficial podría tardar entre dos y tres días, debido a la llegada de urnas desde áreas de difícil acceso en distintas regiones del país.

En cuanto al calendario electoral, informó que el período de propaganda se desarrollará del 29 de mayo al 29 de junio. Sin embargo, reconoció que uno de los principales desafíos del proceso es el control de contenidos en redes sociales.

“Ese es un verdadero problema. En redes sociales es difícil determinar responsabilidades o verificar cuándo una publicación responde realmente a un candidato”, señaló.

Fernández explicó que cualquier denuncia por propaganda fuera del período permitido deberá ser presentada formalmente ante el organismo, acompañada de las pruebas correspondientes.

Sobre el desarrollo del proceso, indicó que hasta el momento se han presentado cinco impugnaciones: tres fueron rechazadas por falta de fundamento y dos continúan en análisis en la Facultad de Arquitectura, donde candidatos mantienen disputas entre sí.

El funcionario reiteró que las decisiones son evaluadas por un pleno de cinco miembros y adoptadas mediante votación, y recordó que está prohibido el uso de bienes o recursos universitarios para promover candidaturas.

Fernández también defendió la transparencia del proceso electoral, señalando que el padrón es público y conocido por todos los participantes.

Agregó que el conteo de votos será abierto y supervisado por jurados conformados por docentes, estudiantes y administrativos, además de representantes de las diferentes nóminas.

“No hay posibilidad de adulterar o falsear los resultados porque todo el proceso está vigilado”, afirmó.

El Organismo Electoral desarrolla además jornadas de capacitación para jurados de mesa en las distintas unidades académicas del país, como parte del fortalecimiento logístico del proceso.

Finalmente, Fernández hizo un llamado a la participación de la comunidad universitaria: “que salgan a votar y que gane el que tenga los votos”, expresó.