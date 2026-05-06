Universidad de Panamá define orden de papeletas para elección de rector
El sistema electoral universitario se basa en un modelo de votación ponderada, en el que el voto de los docentes representa el 60 %, el de los estudiantes el 30 % y el de los administrativos el 10 %, conforme al reglamento vigente.
Ciudad de Panamá, Panamá/El proceso electoral para escoger al próximo rector de la Universidad de Panamá para el período 2026-2031 avanzó este miércoles con la definición oficial del orden de las papeletas que utilizarán los seis candidatos en los comicios previstos para el 1 de julio.
El sorteo fue realizado por el Organismo Electoral Universitario, que asignó las posiciones de cada nómina participante en la papeleta oficial.
De acuerdo con los resultados, la papeleta No. 1 corresponderá al profesor Roberto Ah Chong, de la nómina “Ah Chong Akometiendo”, identificada con el color verde.
En la posición No. 2 quedó el doctor César García, con la nómina “Experiencia para transformar y voluntad para servir”, de color blanco.
La papeleta No. 3 fue asignada a la doctora Migdalia Bustamante Villarreal, quien encabeza la propuesta “Primera mujer en la rectoría de la Universidad de Panamá”, representada con el color turquesa. Mientras tanto, la posición No. 4 corresponderá a la magíster Corina Pérez, de la nómina “La Universidad como cabeza y no cola”, identificada con el color dorado.
En la papeleta No. 5 aparecerá el profesor Denis Chávez, con la nómina “Juntos por el cambio”, de color caqui. Finalmente, el doctor Emilio Moreno ocupará la papeleta No. 6 con la nómina “Unidos por la UP”, representada con el color rojo.
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Según informó el presidente del Organismo Electoral Universitario, Rufino Fernández, se espera la participación de 77,015 votantes, entre ellos 4,030 docentes, 3,983 administrativos y 69,002 estudiantes.
Además de la elección del rector, el proceso incluirá la escogencia de decanos en 16 facultades y directores de centros regionales.
El sistema electoral universitario se basa en un modelo de votación ponderada, en el que el voto de los docentes representa el 60 %, el de los estudiantes el 30 % y el de los administrativos el 10 %, conforme al reglamento vigente.
El Organismo Electoral Universitario aseguró que el proceso se desarrolla bajo principios de transparencia, equidad y participación, y que contempla mecanismos de fiscalización y observación para garantizar el cumplimiento de las normas establecidas.