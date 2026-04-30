Carrera por la rectoría de la Universidad de Panamá: Seis aspirantes en elecciones de julio

Durante estas elecciones universitarias también se renovarán las autoridades en 9 centros regionales universitarios.

Ciudad de Panamá/El Organismo Electoral Universitario (OEU) dio a conocer este jueves 30 de abril que admitió oficialmente las candidaturas presentadas dentro del plazo establecido para los distintos cargos de elección en la Universidad de Panamá (UP), en un proceso que comprende las postulaciones a rector, decanos, vicedecanos, directores y subdirectores de centros regionales universitarios del país.

La OEU anunció que se realizó la admisión definitiva de las nóminas que participarán en la contienda por la Rectoría para el periodo 2026-2031, así como de las candidaturas para los Centros Regionales Universitarios.

Estas candidaturas fueron emitidas mediante las resoluciones el pasado 28 de abril de 2026, luego de la revisión de documentos y la verificación del cumplimiento de los requisitos legales y estatutarios, fueron validadas seis candidaturas para el cargo de rector.

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Los candidatos que competirán por la rectoría de la Universidad de Panamá son:

César A. García E., con la nómina Experiencia para Transformar y Voluntad para Servir;

Migdalia Bustamante V., quien encabeza la nómina Primera Mujer a la Rectoría de la Universidad de Panamá;

José E. Moreno R., por la nómina Unidos por la UP;

Corina Pérez O. de Coronado, bajo el lema La Universidad como Cabeza y no Cola;

Roberto A. Ah Chong F., con la nómina Ah Chong Akometiendo;

y Denis J. Chávez, representante de la nómina Juntos por el Cambio.

La jornada electoral está programada para el miércoles 1 de julio de 2026.

Durante estas elecciones universitarias también se renovarán las autoridades en 9 centros regionales universitarios.

Además, mediante las resoluciones N.° 080 a la N.° 116, el OEU, presidido por Rufino Fernández y con la secretaría de Alicia Flores, oficializó 34 nóminas que competirán por los cargos de decano y vicedecano en 15 facultades de la institución.

Estas candidaturas se fundamentan en los artículos 33 y 34 de la Ley 24 de 14 de julio de 2005, modificada por la Ley 64 de 15 de octubre de 2010; el artículo 80 del Estatuto Universitario; y los artículos 25, numeral 9, 49 y 55 del Reglamento General de Elecciones Universitarias, además de la Resolución N.° 317-2025, aprobada por el Consejo General Universitario el 27 de agosto de 2025.

¿Quiénes votan en las elecciones de la Universidad de Panamá?

De acuerdo con la norma, los docentes con 3 o más años de servicio; los administrativos permanentes con al menos 5 años de antigüedad y los estudiantes regulares debidamente inscritos en el padrón electoral final.

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