Más de 6 mil empleos bananeros en Bocas del Toro se reactivaron; preparan el reinicio de exportaciones

Voceros de Chiquita Panamá confirmaron que ya se mantienen conversaciones y coordinaciones directas con el Gobierno Nacional para establecer la exportación.

Bocas del Toro/La actividad bananera en Bocas del Toro experimenta un importante repunte tras anunciarse la reactivación de 6,030 empleos en los sectores de cultivo y empaque.

Según los reportes de la empresa Chiquita Panamá, este incremento en las plazas de trabajo responde a una alta demanda del mercado y al incremento en el volumen de la fruta cosechada en la región.

Para hacer frente a este escenario, las plantas empacadoras modificaron su esquema de trabajo. A partir del primero de junio, las empresas asociadas extendieron sus operaciones de cinco a seis días por semana, laborando ahora de lunes a sábado en dos turnos diarios, garantizando así la continuidad de los procesos de procesamiento.

Nota relacionada: Bocas del Toro impulsa reactivación bananera con salida de 10 mil cajas al mercado nacional

Tras el cierre registrado en el año 2025, el sector enfoca sus esfuerzos en oficializar el reinicio de las exportaciones.

Voceros de Chiquita Panamá confirmaron que ya se mantienen conversaciones y coordinaciones directas con el Gobierno Nacional para establecer la logística de los primeros envíos de exportación.

Alexander Gabarrete, vocero de Chiquita Panamá, señaló que la implementación de los dos turnos operativos se debe directamente al flujo actual de las cosechas y anticipó que los detalles para concretar la primera exportación están en fase de definición, por lo que el anuncio formal del reinicio de la actividad comercial exterior podría darse pronto.