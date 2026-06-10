Minsa reforzará abastecimiento con 100 mil vacunas contra el sarampión

Panamá/El Ministerio de Salud (Minsa) reforzará el abastecimiento nacional de vacunas contra el sarampión con la llegada de 100 mil nuevas dosis entre el 12 y el 21 de junio, luego del aumento en la demanda registrado durante las últimas semanas, impulsado principalmente por personas que viajarán al Mundial de Fútbol de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

La medida surge después de que más de 100 mil personas se vacunaran contra el sarampión en apenas un mes, según informó el Programa Ampliado de Inmunización (PAI).

La coordinadora del programa, Itzel de Hewitt, explicó que la demanda aumentó tras la confirmación de los casos importados detectados recientemente en el país y la cercanía de los viajes internacionales.

Ahora que se presentó el primer caso de sarampión importado y el segundo, la demanda de vacunas aumentó. Y ahora que se acercan los últimos días de las personas que van a viajar, no tienen ni idea la cantidad de personas que han llamado, que acuden a los centros de salud y que han acudido aquí a aplicarse la vacuna”, manifestó.

La funcionaria indicó que el incremento en las solicitudes ha obligado a las autoridades sanitarias a administrar cuidadosamente las dosis disponibles para garantizar la cobertura de la población prioritaria.

Nosotros hemos tenido que hacer una rotación, porque si toda la población adulta que va a viajar, muchas dicen ‘voy a viajar’, pero realmente no van a viajar. Piensan que como estamos utilizando la vacuna y protegiendo a los viajeros, si dicen que van a viajar les vamos a poner la vacuna porque escucharon que se está agotando”, explicó.

Las autoridades aclararon que la vacuna contra el sarampión no está dirigida exclusivamente a quienes viajarán al Mundial, sino que permanece disponible para toda la población en las instalaciones de salud del país.

De Hewitt recordó que la inmunización ofrece protección permanente. “Esta vacuna es para toda la vida, igual que la enfermedad”, señaló.

La especialista detalló que los niños reciben dos dosis dentro del esquema nacional de vacunación y que, en algunos casos, se aplican refuerzos durante la adolescencia o la adultez cuando no existe evidencia del historial de vacunación.

Actualmente, Panamá no registra casos autóctonos de sarampión. Los contagios detectados corresponden a casos importados y a un caso relacionado por contacto con uno de ellos.

El Ministerio de Salud reiteró el llamado a la población a verificar su esquema de vacunación y recordó que la vacuna continúa disponible de manera gratuita en las instalaciones de salud a nivel nacional.

Con información de Yami Rivas.