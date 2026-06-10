Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos retoma cirugías tras reparación del sistema de aire acondicionado

El centro hospitalario ha realizado más de 120 cirugías en distintas especialidades, tras culminar los trabajos de reparación.

Ciudad de Panamá/El Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos reactivó su programa quirúrgico luego de superar una afectación en el sistema de aire acondicionado que impactó parcialmente el funcionamiento de sus salones de operaciones.

Desde el pasado 25 de mayo, el centro hospitalario ha realizado más de 120 cirugías en distintas especialidades, tras culminar los trabajos de reparación que permitieron recuperar la capacidad operativa de sus quirófanos.

La directora médica del hospital, Dra. Zulia Caballero, informó que se realizó una inversión para atender la situación y garantizar la continuidad de los servicios para los asegurados.

“Hemos recuperado la capacidad operativa del hospital y hemos realizado una gran inversión para esta reparación, en pro de los asegurados. Con la culminación de estas labores, los cuatro quirófanos principales retomaron su funcionamiento normal”, expresó Caballero.

Durante el período de afectación, la Caja de Seguro Social (CSS) mantuvo activos los procedimientos de urgencia, además de las cesáreas y las intervenciones relacionadas con ginecología y obstetricia.

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Actualmente, el hospital desarrolla un promedio de 15 cirugías diarias en diferentes áreas médicas, incluyendo cirugía general, urología, ortopedia, ginecología y obstetricia, así como otorrinolaringología. A esto se suman los casos de urgencia que requieren atención inmediata.

Con el objetivo de reducir la lista de pacientes pendientes, las autoridades del hospital iniciaron un proceso de contacto telefónico para reprogramar las intervenciones suspendidas y brindar una nueva fecha de atención en el menor tiempo posible.