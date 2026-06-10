Cirugía robótica en la CSS: qué operaciones se realizan, quiénes las hacen y qué ventajas tienen para el paciente

El coordinador de cirugías robóticas de la institución explicó cómo funciona la tecnología, cuántos médicos están entrenados y por qué Panamá es uno de los países más avanzados en esta materia en América Latina.

"Es como un traje que le da superpoderes al cirujano", así explica el doctor Miguel Cáceres, coordinador de cirugías robóticas de la Caja de Seguro Social, utilizando un robot quirúrgico, sistema que está revolucionando la forma de hacer estos procedimientos dentro del sistema de salud pública.

La Caja de Seguro Social (CSS) lleva ya 570 cirugías robóticas realizadas en su sistema, con resultados que el propio coordinador califica de excelentes. Lo que comenzó como una apuesta tecnológica se está consolidando como una nueva forma de operar, con menos dolor para el paciente, menos sangrado y recuperaciones más rápidas.

El robot no opera solo, opera con el médico

La primera aclaración que hace Cáceres es también la más importante: el robot no toma decisiones. Su lógica central es la imitación: reproduce con precisión cada movimiento que hace el cirujano con sus manos, pero con una ventaja clave: puede llegar a lugares donde los instrumentos convencionales, todos rectos, simplemente no alcanzan.

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La próstata, la pelvis, el tórax, la aorta. Zonas profundas, estrechas, donde un milímetro mal calculado puede dañar un nervio o un vaso sanguíneo. Ahí es donde el robot marca la diferencia.

"Usted está siendo operado realmente con un cirujano que tiene puesto un traje de ayuda encima", explicó Cáceres. Las plataformas, además, tienen sistemas de seguridad que garantizan que el médico mantenga el control en todo momento.

El programa cubre hoy varias especialidades. En urología se operan próstata y riñón. En ginecología, desde endometriosis hasta cánceres de alta complejidad. En cirugía general, hay procedimientos bariátricos y de colon. Y hay casos tan complejos que requieren a los tres equipos trabajando en conjunto, relevándose en el robot.

Para atender esa demanda, la CSS formó equipos en cada área: 8 cirujanos en ginecología, alrededor de 20 en urología y cerca de 12 en cirugía general, entre otros especialistas que ya traían experiencia robótica previa.

Lo que siente el paciente es diferente

Frente a una cirugía convencional, la robótica reduce el tiempo en quirófano, la agresividad del procedimiento, las pérdidas de sangre y la exposición a anestésicos. El resultado: el paciente despierta con menos náuseas, menos dolor y se recupera antes.

"Al reducir todos estos aspectos de impacto quirúrgico, el paciente se siente mejor", resumió Cáceres. Y el efecto también se nota en los tiempos del sistema: si antes se hacía una cirugía por día, hoy en algunos casos se llega a tres.

Panamá, líder regional, con la mirada en la telecirugía

El doctor Cáceres no lo dice con orgullo vacío: Panamá tiene 10 de los 14 sistemas robóticos disponibles en la región, en un contexto donde hay países latinoamericanos que no tienen ninguno. "Somos líderes en desarrollo, no solo en aplicación, sino que hemos desarrollado aplicación clínica", afirmó.

El siguiente paso ya está en marcha. Un robot fue trasladado a Chiriquí y el equipo trabaja para concretar las primeras telecirugías, operaciones realizadas a distancia. Mientras tanto, ya se practica el teleproctoring, una modalidad que permite entrenar a cirujanos de forma remota y multiplicar el conocimiento más rápido.

Para quienes todavía desconfían, Cáceres tiene un mensaje claro: "570 cirugías con excelentes resultados. Ya habiendo llegado a estos números, hay bastante tranquilidad y confianza."