Elecciones en la Unachi | Universitarios reclaman más recursos para investigación y nuevas carreras

Chiriquí/A una semana de las elecciones para escoger al nuevo rector o rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), docentes y administrativos plantean como principales desafíos el fortalecimiento de la investigación, la actualización de las carreras y la estabilidad financiera de la institución.

Beverly Rojas, vicerrectora de Investigación de la Unachi, explicó que una de las principales limitaciones es la captación de fondos para financiar los proyectos científicos.

Hay un desafío; el desafío es romper esa brecha existente en lo que es la captación de fondos de investigación. Para investigar se requieren recursos y la investigación es costosa. Generar las ideas: tenemos el recurso humano en la Universidad Autónoma de Chiriquí, tenemos a los investigadores; se requiere recurso y la dotación de recursos es importante para poder hacer esa inversión”, señaló Rojas.

Pedro González, rector interino de la Unachi, destacó la necesidad de mantener una política que facilite la participación de investigadores y fomente esta actividad entre estudiantes, administrativos y docentes.

“Una política de apertura a los investigadores, en la cual entonces se ha ido formando nuevos investigadores, incentivando a la investigación tanto a nivel de los estudiantes como también de los administrativos y docentes. Así que hoy la propuesta es que traen estos candidatos nuevas ideas para poder fortalecer la investigación en la universidad y cómo esa investigación se va a proyectar hacia la sociedad y la resolución de los problemas de la comunidad”, manifestó González.

La comunidad universitaria también solicita nuevas carreras y el fortalecimiento del currículo académico, de manera que la oferta de la institución responda a sus necesidades y a los problemas que enfrentan las comunidades.

La estabilidad financiera figura entre los asuntos que deberá atender quien resulte electo para dirigir la universidad. Las elecciones de la Unachi se realizarán el próximo 19 de agosto.

Con información de Demetrio Ábrego.