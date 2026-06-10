Agroindustria comprará 3 mil cerdos para aliviar sobreproducción nacional

La medida busca atender una sobreproducción estimada en unos 13 mil cerdos, una situación que mantenía preocupados a los productores pese al buen momento que atraviesa la actividad porcina en términos de calidad y volumen de producción.

Panamá/Miles de cerdos que permanecían sin una salida clara al mercado comenzarán a ser absorbidos por la agroindustria, luego de un acuerdo alcanzado entre porcinocultores, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) y representantes del sector agroindustrial.

La medida busca atender una sobreproducción estimada en unos 13 mil cerdos, una situación que mantenía preocupados a los productores pese al buen momento que atraviesa la actividad porcina en términos de calidad y volumen de producción.

El director del IMA, Nilo Murillo, informó que la agroindustria asumirá inicialmente la compra de 3 mil cerdos, lo que permitirá reducir la presión sobre las fincas y estabilizar el mercado en las próximas semanas.

La agroindustria va a comprar una cantidad de productos porcinocultores, una cantidad de cerdos, la cual le va a bajar la cantidad de productos que tienen en gran medida en sus fincas. Eso nos da la oportunidad de que en pocas semanas puedan estabilizar el comercio y de esta manera darle paz, que es lo más importante”, manifestó.

Murillo precisó que el proceso comenzará con la adquisición de 2 mil animales y posteriormente se ampliará.

3,000 cerdos, vamos a empezar con 2,000, y esto va a lo largo y ancho de todo el país, que es lo más importante”, señaló el funcionario.

Para los productores, el exceso de oferta es consecuencia directa del crecimiento que ha experimentado el sector durante los últimos años.

Existe una normativa que regula a través de la cadena agroalimentaria los volúmenes que tienen que importarse para que no afecte a la producción nacional. Eso ha dado confianza en el sector, es por eso que tenemos nosotros una abundante producción”, explicó Juan Guevara, representante de los porcinocultores.

Mientras se implementan las medidas inmediatas para reducir los excedentes, el sector también analiza alternativas de mediano y largo plazo. Entre ellas figura una propuesta para que la canasta navideña incluya exclusivamente productos nacionales.

Los productores también comenzaron a explorar la posibilidad de exportar carne de cerdo panameña.

Estamos mirando a largo plazo, o a un mediano plazo, la exportación del cerdo panameño, que es muy bueno. Ya se están mirando mercados, hoy se estuvieron analizando precios y condiciones”, indicó Guevara.

La actividad porcina genera más de 10 mil puestos de producción en el país y, según los productores, la compra acordada permitirá beneficiar a unas 12 mil unidades productivas que actualmente enfrentan las consecuencias de la sobreoferta.

El acuerdo representa un alivio inmediato para el sector, que ahora busca transformar el excedente de producción en nuevas oportunidades comerciales dentro y fuera del país.

Con información de Meredith Serracín.