Reducción del 14 % en presupuesto impacta compromisos laborales de la Universidad de Panamá

Para mitigar el impacto, la institución gestionó un crédito suplementario ante el Ministerio de Economía y Finanzas, aprobado por el Consejo Administrativo, que permitirá cubrir la última fase de la escala salarial del personal administrativo.

La Universidad de Panamá advirtió que la reducción de B/. 47.8 millones en su presupuesto de funcionamiento para 2026, equivalente al 14 % respecto al año anterior, compromete su capacidad financiera para cumplir acuerdos laborales, aunque la institución asegura que gestionará alternativas para garantizar la sostenibilidad y el bienestar de su personal.

El rector, Eduardo Flores Castro, explicó que el anteproyecto presentado ascendía a B/. 412.6 millones, priorizando la tercera etapa de la escala salarial y la implementación del Manual de Cargos, en cumplimiento de la Convención Colectiva 2024-2028. Sin embargo, durante el proceso de aprobación, el rubro de funcionamiento sufrió una disminución de B/. 47.8 millones, equivalente al 14 % respecto al presupuesto de 2025.

La administración universitaria calificó esta reducción como una de las más significativas de los últimos años y señaló que obliga a establecer restricciones para nuevas erogaciones, aunque reiteró que no se comprometerá la sostenibilidad operativa.

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Para mitigar el impacto, la institución gestionó un crédito suplementario ante el Ministerio de Economía y Finanzas, aprobado por el Consejo Administrativo, que permitirá cubrir la última fase de la escala salarial del personal administrativo.

El comunicado subraya que el cumplimiento de los acuerdos laborales constituye no solo una obligación jurídica, sino también un compromiso ético. La Universidad aseguró que mantendrá una gestión permanente ante las autoridades competentes para impulsar alternativas financieras que garanticen la progresividad y sostenibilidad de los compromisos adquiridos.

Finalmente, la administración reconoció las legítimas expectativas del personal administrativo y reafirmó su disposición al diálogo constructivo, con el objetivo de encontrar soluciones frente a las actuales restricciones presupuestarias y preservar la estabilidad institucional.