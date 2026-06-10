Mundial 2026: la ciudad base de cada una de las 48 selecciones participantes

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | La FIFA confirmó los campamentos base de todos los equipos clasificados. La mayoría se instaló en territorio estadounidense, mientras que cuatro selecciones eligieron México y solo Panamá está en Canadá.

Panamá/A pocas horas del pitazo inicial del Mundial 2026, el mapa de campamentos base de las 48 selecciones participantes ya está completo. Con Estados Unidos como el gran anfitrión logístico del torneo, la mayoría de los equipos fijó su cuartel general en suelo norteamericano, aunque con destinos tan variados como Irvine, Kansas, Nashville o San Francisco.

Otras noticias: Mundial 2026 | Blas Pérez y Jorge Dely Valdés con un análisis quirúrgico de la selección de Panamá

Estados Unidos, el gran receptor

La gran mayoría de las selecciones eligió ciudades estadounidenses como base de operaciones. Entre los destinos más concurridos destaca Kansas, donde se concentran nada menos que cuatro equipos: Argentina, Inglaterra, Países Bajos y Argelia. Por su parte, San Francisco acogerá a Australia y Paraguay, mientras que San Diego será el punto de operaciones de Nueva Zelanda y Suiza.

Otros destinos llamativos en Estados Unidos incluyen a España en Chattanooga, Bélgica en Renton, Alemania en Winston Salem, Francia en Boston y Ghana también en Boston, lo que hace que el rival de Panamá en el debut esté a pocas horas de Toronto.

Otras noticias: Mundial 2026 Brasil vs Marruecos: bajas clave en los Leones del Atlas a tres días del debut

La lista completa de selecciones en suelo estadounidense es la siguiente:

Estados Unidos → Irvine | México → Ciudad de México | Bélgica → Renton | Egipto → Spokane | Australia → San Francisco | Paraguay → San Francisco | Bosnia y Herzegovina → Sandy | Jordania → Portland | Qatar → Santa Bárbara | Austria → Goleta | Nueva Zelanda → San Diego | Suiza → San Diego | Turquía → Mesa | Argentina → Kansas | Inglaterra → Kansas | Países Bajos → Kansas | Argelia → Kansas | República Checa → Dallas | Suecia → Dallas | Arabia Saudita → Austin | RD Congo → Houston | Ecuador → Columbus | Japón → Nashville | España → Chattanooga | Uzbekistán → Atlanta | Cabo Verde → Tampa | Portugal → Palm Beach | Curazao → Boca Ratón | Escocia → Charlotte | Alemania → Winston Salem | Noruega → Greensboro | Irak → Greenbrier County | Croacia → Alexandria | Costa de Marfil → Philadelphia | Haití → NY/NJ | Brasil → NY/NJ | Marruecos → NY/NJ | Senegal → NY/NJ | Francia → Boston | Ghana → Boston | Irán → Tijuana.

Otras noticias: Mundial 2026 Brasil vs Marruecos: bajas clave en los Leones del Atlas a tres días del debut

México acoge a cuatro selecciones

El país azteca recibirá en su territorio a Colombia y Corea del Sur en Guadalajara, Sudáfrica en Pachuca y Túnez en Monterrey, ciudades que además son sedes de partidos del torneo, lo que reduce los tiempos de desplazamiento para estos equipos.

Panamá, el único en Canadá

En un dato que no pasa desapercibido, Panamá es la única selección que fijó su campamento base en Canadá, específicamente en Ontario, en el Nottawasaga Resort de Alliston, a aproximadamente una hora y diez minutos de Toronto, donde debutará el 17 de junio ante Ghana a las 6:00 p.m. hora de Panamá en el primer partido del Grupo L. Una decisión estratégica que le permite al equipo de Thomas Christiansen minimizar traslados y prepararse con tranquilidad para el debut mundialista.

Uruguay cierra el mapa desde Cancún

Cerrando la lista, Uruguay eligió Cancún, México como su base de operaciones, siendo junto a los equipos en territorio mexicano una de las apuestas por instalarse fuera de Estados Unidos en busca de un clima y entorno más familiar.