Puente de las Américas: Reabren el paso de vehículos livianos

Con esta disposición, el MOP busca preservar la seguridad vial y ofrecer confianza a la ciudadanía mientras se desarrollan los estudios técnicos necesarios para garantizar la estabilidad del puente.

Eran las 3:30 p.m. de este martes 7 de abril cuando finalmente cientos de vehículos livianos pudieron atravesar el puente de las Américas, que permaneció cerrado por al menos 20 horas tras las fuertes explosiones que se dieron durante el incendio de tres camiones cisterna cerca de sus estructuras.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que, tras una inspección realizada por un equipo interinstitucional, se recomienda la apertura parcial del puente de las Américas únicamente para motos, autos sedanes, pick-ups, camionetas, microbuses y buses tipo coaster.

La medida establece la restricción del paso para buses grandes y todo tipo de camiones, con excepción de los vehículos de emergencia. El MOP explicó que esta decisión busca garantizar la seguridad de los usuarios mientras se evalúa el comportamiento estructural del puente.

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Durante los próximos siete días, la institución mantendrá un monitoreo constante mediante mediciones topográficas y ensayos técnicos, con el fin de verificar la resistencia de la estructura ante las cargas vehiculares.

El comunicado agradece el acompañamiento de las entidades que participaron en la inspección, entre ellas el Sinaproc, Cuerpo de Bomberos, Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Ministerio de Ambiente, Autoridad del Canal de Panamá (ACP), ATTT y Policía Nacional.

Con esta disposición, el MOP busca preservar la seguridad vial y ofrecer confianza a la ciudadanía mientras se desarrollan los estudios técnicos necesarios para garantizar la estabilidad del puente.