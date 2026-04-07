Puente de las Américas: Restringen circulación de transporte de carga por vía Centenario de forma temporal

El puente de las Américas, una de las principales vías del país, permanece c errado desde la tarde del lunes debido a un fuerte incendio que se dio cerca de su estructura en el área de La Boca.

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) anunció la implementación de una restricción provisional al paso de transporte de carga por la vía Centenario, como medida de contingencia tras los hechos ocurridos recientemente en el puente de las Américas.

La disposición establece que los vehículos pesados no podrán circular en la Vía Centenario en los horarios de 4:00 a.m. a 8:00 a.m. y de 4:00 p.m. a 8:00 p.m. Para garantizar el cumplimiento, se han definido puntos de control:

Los conductores que viajen desde el interior hacia la capital solo podrán llegar hasta el área de La Pesa, en La Chorrera.

hacia la capital solo podrán llegar hasta el área de Aquellos que se dirijan desde la Ciudad de Panamá hacia el interior podrán circular únicamente hasta el sector de Centennial, frente a Altaplaza.

La ATTT subrayó que esta medida busca facilitar la movilidad en las arterias principales y proteger la seguridad de los usuarios de la vía durante el período de emergencia. Al mismo tiempo, reconoció el impacto que la restricción genera en las operaciones logísticas y en la labor diaria de los transportistas de carga.

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El puente de las Américas, una de las principales vías del país, permanece cerrado desde la tarde del lunes debido a un fuerte incendio que se dio cerca de su estructura en el área de La Boca. Personal técnico e ingenieros del Ministerio de Obras Públicas realizan inspecciones y levantan un informe que determinará su apertura o no a los usuarios.

La medida ha dejado como consecuencia que solo haya una vía alternativa que conecta Panamá con Panamá Oeste, y un tráfico denso en horas pico cuando las personas se dirigen hacia sus trabajos o residencias.