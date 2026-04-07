Incendio en puente de las Américas: Bomberos iniciarán investigación de campo y evaluaciones a las estructuras

El coronel Ángel Delgado destacó que fue la primera emergencia de esta magnitud desde el punto de vista de una explosión en el área. La complejidad del evento requirió desplazar recursos de cinco estaciones: Balboa, Plaza Amador, Calidonia, Howard y Clayton.

Ciudad de Panamá/El Cuerpo de Bomberos de Panamá iniciará hoy las investigaciones técnicas para determinar las causas de la explosión registrada en cisternas de combustible debajo del puente de las Américas. Las acciones incluyen evaluaciones de campo, tomas fotográficas, levantamiento de indicios y entrevistas con el personal que laboraba en el momento del incidente.

Los especialistas en seguridad industrial de la empresa concesionaria se sumarán al proceso para aportar elementos de juicio. "Hoy serán las evaluaciones de campo, las tomas fotográficas, el levantamiento de algunos indicios que nos indiquen qué pudo haber pasado", confirmó el coronel Ángel Delgado, del Cuerpo de Bomberos.

La investigación busca identificar con precisión dónde estuvo la falla que generó la explosión. Las cámaras térmicas registraron temperaturas superiores a los 1,000 grados centígrados durante el incidente.

Evaluaciones del puente y operativos de prevención activados

El Cuerpo de Bomberos realizará experticias y evaluaciones estructurales del puente afectado por la radiación del incendio. El objetivo es determinar si la infraestructura puede seguir siendo utilizada con seguridad o si requiere intervenciones de reparación.

"Es importante hacer estas revisiones para que podamos saber si este puente puede ser utilizado, esperemos que así sea y que definitivamente podamos retornar a algo de la normalidad", explicó Delgado. Mientras se completan los estudios, se activaron planes de contingencia para gestionar la movilidad en la zona.

Sobre el incidente, el coronel Delgado destacó que fue la primera emergencia de esta magnitud desde el punto de vista de una explosión en el área. La complejidad del evento requirió desplazar recursos de cinco estaciones: Balboa, Plaza Amador, Calidonia, Howard y Clayton.

La operación de control del incendio duró aproximadamente cuatro horas e incluyó la búsqueda de una persona que finalmente fue hallada sin signos vitales. El Cuerpo de Bomberos extendió sus condolencias a la familia del fallecido.

Durante la emergencia, dos bomberos resultaron lesionados por exposición a altas temperaturas. Ambos fueron trasladados a observación médica y, según el reporte de las 5:00 a.m., se encuentran estables y fuera de peligro.

Para controlar el incendio, que no puede manejarse únicamente con agua, se utilizaron agentes químicos especializados en procesos de enfriamiento, encapsulamiento y cobertura. El Idaan y la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) apoyaron garantizando el suministro de agua para mezclar estos agentes.

Además, se atendió un derrame en desagües cercanos mediante sistemas absorbentes y tierra para evitar el flujo de combustible y la generación de gases que pudieran provocar explosiones secundarias.

El coronel Delgado recordó que en el área hay un tanque a granel con combustible, mientras los demás están vacíos. La empresa encargada de la concesión fue sancionada recientemente, lo que añade relevancia a la investigación sobre los protocolos de seguridad aplicados.