Incendio puente de las Américas: AMP suspende concesión en recinto portuario tras incidente y paraliza operaciones

La entidad subrayó que mantiene una política de “cero tolerancia” en temas de seguridad , especialmente en entornos portuarios, donde, afirmó, es fundamental prevenir riesgos que puedan afectar la vida de los trabajadores.

Luego del incendio de gran magnitud que se dio en el sector de La Boca, debajo del puente de las Américas, producto de la explosión de un carro cisterna que afectó a otros dos, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Luis Alberto Roquebert V. anunció que procederá a suspender o cancelar la concesión del recinto portuario donde se registró un incidente con el objetivo de garantizar una investigación sin interferencias.

Según explicó la entidad, el área afectada operaba bajo una concesión otorgada previamente y mantenía reclamos por deudas pendientes, situación que ya era considerada perjudicial para la institución. No obstante, aclararon que desde el inicio de la actual administración en julio de 2024 no se habían reportado cuestionamientos en materia de seguridad sobre las operaciones en ese recinto.

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Tras lo ocurrido, la AMP indicó que la decisión de suspender la concesión también responde a la necesidad de evitar cualquier pendiente administrativo o contractual que pueda afectar el desarrollo de las investigaciones.

La entidad subrayó que mantiene una política de “cero tolerancia” en temas de seguridad, especialmente en entornos portuarios, donde, afirmó, es fundamental prevenir riesgos que puedan afectar la vida de los trabajadores.

Asimismo, informó que todas las operaciones en el recinto serán suspendidas mientras el Ministerio Público de Panamá desarrolla las investigaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido.

La AMP reiteró su compromiso con la transparencia y el esclarecimiento de los hechos, y aseguró que colaborará plenamente con las autoridades para determinar responsabilidades.