Cierran el puente de las Américas tras incendio de camión cisterna en La Boca; habilitan inversión de carriles en vía Centenario

En el sitio se mantiene personal especializado de distintas entidades, trabajando para atender la emergencia y salvaguardar la integridad de la población.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó este lunes el cierre temporal del puente de las Américas, luego de registrarse un incendio de un camión cisterna en el sector de La Boca, debajo de la estructura.

De acuerdo con el comunicado oficial, la medida fue adoptada de forma preventiva para garantizar la seguridad de conductores y peatones, mientras equipos técnicos especializados realizan una inspección estructural del puente.

El MOP detalló que se lleva a cabo una evaluación patológica para verificar las condiciones de la infraestructura tras el incidente. Se espera que los resultados de esta inspección sean entregados en horas de la tarde del martes 7 de abril.

El ministro Andrade señaló que a las 8:00 a.m. de este martes iniciarán las inspecciones.

En tanto, el director de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, Nicolás Brea, señaló que se está preparando un operativo de inversión de carriles por la vía Centenario para que las personas puedan ingresar y salir a Panamá hasta que salgan las conclusiones del informe del MOP. El operativo que se realizará el martes será a partir de las 5:00 a.m. con dirección a la ciudad.

Podremos trasladarnos en un tiempo prudencial", expresó.

Las autoridades indicaron que el paso permanecerá cerrado hasta que se confirme que la circulación es completamente segura y se cuente con el aval técnico correspondiente.

Asimismo, se hizo un llamado a la ciudadanía a seguir las indicaciones del personal autorizado y respetar las disposiciones establecidas en el área.

En el sitio se mantiene personal especializado de distintas entidades, trabajando para atender la emergencia y salvaguardar la integridad de la población.