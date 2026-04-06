Incendio Puente de Las Américas: Bomberos reportan varias explosiones en el sector de La Boca cerca de la UMIP

El incendio de tres cisternas y varias explosiones se reportan en el sector de La Boca, cerca de la Universidad Marítima Internacional de Panamá, en la parte inferior del puente de Las Américas.

De acuerdo con información preliminar suministrada por el coronel Ángel Delgado, se reportan varios heridos. El tráfico en la vía hacia el puente será cerrado, mientras se pide colaboración de los carros bomba de la Autoridad del Canal de Panamá para contener el fuego.

La situación ha generado un fuerte congestionamiento vehicular; las autoridades piden que se tomen vías alternas y den paso a los vehículos de emergencias que se dirigen al lugar.

Información en Desarrollo...