Elección a defensor del Pueblo: Siete candidatos avanzan al Pleno; Leblanc, Russo y Correa quedan fuera

El pleno tendrá la última palabra en la elección del nuevo defensor del Pueblo.

Panamá/La Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional aprobó la propuesta de someter a votación, dentro de esa instancia, a los aspirantes que pasarán al Pleno para la escogencia del nuevo Defensor del Pueblo.

Tras el proceso, se definió la lista de candidaturas que será remitida al Pleno. Se trata de siete aspirantes que lograron avanzar en la votación:

Joel Alexis De León Quintero (votación unánime) Rodrigo Alberto García Rodríguez (votación unánime) Joyce Janette Araujo Lasso (votación unánime) Venicia Clementina Chang Monterrey (votación unánime) José Antonio Collado (9 a favor, 0 en contra) Meiky Luz Quintero Hernández (8 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención) Alexander Rojas Figueroa (9 a favor, 0 en contra)

En contraste, la comisión decidió excluir a los aspirantes "favoritos", a la exmagistrada Ángela Russo, al actual defensor Eduardo Leblanc y a Gina Correa de la lista que será enviada al Pleno.

En el caso de Russo, se registraron abstenciones de Luis Duke, Janine Prado, José Pérez Barboni, Roberto Zúñiga y Raphael Buchanan, mientras que votaron a favor Luis Eduardo Camacho, Shirley Castañeda, Didiano Pinilla y Jairo Salazar.

Para Leblanc, los votos a favor provinieron de los diputados Luis Eduardo Camacho y Shirley Castañeda, ambos de RM, así como de Didiano Pinilla, de Cambio Democrático. Se abstuvieron Luis Duke, Janine Prado y Roberto Zúñiga, de Vamos; José Pérez Barboni, de Moca; y los perredistas Raphael Buchanan y Jairo Salazar.

Mientras que Gina Correa fue rechazada con 4 votos a favor, 0 en contra y 5 abstenciones

Al cierre de la jornada, el diputado y presidente de la Comisión, Luis Eduardo Camacho, dio por terminada la sesión permanente y anunció que presentará un informe de minoría sobre el proceso.

Con información de Yami Rivas.