Proyecto vial hacia Playa La Barqueta alcanza un 91 % de avance en Chiriquí

La obra contempla la intervención de 15.96 kilómetros de carretera, con trabajos de rehabilitación y recomposición de la carpeta asfáltica.

Chiriquí/El proyecto de mejoramiento vial hacia Playa La Barqueta, ubicado en el distrito de Alanje, provincia de Chiriquí, registra un avance físico general del 91%, acercándose a su etapa final y consolidándose como una de las obras de infraestructura turística impulsadas por el Ministerio de Obras Públicas (MOP).

La obra contempla la intervención de 15.96 kilómetros de carretera, con trabajos de rehabilitación y recomposición de la carpeta asfáltica que ya alcanzan aproximadamente un 95 % de ejecución.

Según el MOP, este proyecto beneficiará directamente a más de 15 mil habitantes y productores de la zona, al mejorar las condiciones de movilidad, seguridad vial y conectividad hacia uno de los principales destinos turísticos de la provincia.

Actualmente, los trabajos pendientes están enfocados principalmente en la construcción de los accesos a los dos puentes rehabilitados que forman parte de la obra.

El proyecto incluye la rehabilitación de los puentes ubicados sobre las quebradas Espatarra y Guarumal, estructuras que fueron diseñadas con rodadura de doble vía y cuentan con longitudes de 15 y 20 metros, respectivamente.

En estos puntos se desarrollan labores de instalación de barandas vehiculares de seguridad, además de trabajos de pintura y acabados finales para garantizar una mejor circulación de los usuarios.

También continúan las obras complementarias, entre ellas la construcción de aceras y cunetas, así como la colocación de señalización horizontal y vertical con pintura reflectiva sobre la calzada.

Una vez culminado, el proyecto permitirá fortalecer el acceso hacia Playa La Barqueta, facilitando la llegada de visitantes y generando nuevas oportunidades para el crecimiento turístico, económico y social de la región chiricana.