Detectan presunto contrabando de carbón durante operativo en Altos de Campana

Las autoridades recordaron la importancia de cumplir con la normativa ambiental vigente para el transporte y comercialización de recursos forestales.

Panamá Oeste/Un total de 310 sacos de carbón vegetal fueron retenidos por agentes de la Policía Nacional durante un operativo realizado en el Parque Nacional y Reserva Biológica Altos de Campana, en la provincia de Panamá Oeste.

La acción se llevó a cabo mediante un patrullaje preventivo efectuado en conjunto con guardaparques del Ministerio de Ambiente. Durante la inspección, las autoridades verificaron un camión que transportaba la carga y detectaron que el recurso natural no contaba con los permisos requeridos.

Ante la presunta irregularidad, los agentes procedieron a retener el cargamento, que quedó bajo custodia de las autoridades ambientales para el desarrollo de las investigaciones y trámites correspondientes.

Las autoridades recordaron la importancia de cumplir con la normativa ambiental vigente para el transporte y comercialización de recursos forestales, especialmente en áreas protegidas como Altos de Campana, considerada una de las reservas naturales más importantes del país por su biodiversidad y valor ecológico.

El caso quedó en manos de las entidades competentes, que determinarán las posibles responsabilidades y sanciones que correspondan.

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