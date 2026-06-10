Accidente de tránsito en El Chirú de Antón deja dos mujeres fallecidas y un herido grave

El hecho ocurrió cuando un vehículo sedán y un pick-up estuvieron involucrados en una colisión que provocó que tres personas resultaran afectadas.

Un accidente de tránsito registrado este miércoles al mediodía en la vía Interamericana, a la altura de El Chirú, en el distrito de Antón, en la provincia de Coclé, dejó como saldo dos mujeres fallecidas y un hombre herido de gravedad.

El hecho ocurrió cuando un vehículo sedán y un pick-up estuvieron involucrados en una colisión que provocó que tres personas resultaran afectadas. Tras el fuerte impacto, los heridos fueron trasladados de urgencia al Hospital Aquilino Tejeira de Penonomé para recibir atención médica.

Posteriormente, se confirmó el fallecimiento de dos mujeres de aproximadamente 82 y 65 años, quienes no lograron sobrevivir a las lesiones ocasionadas por el accidente.

Mientras tanto, un hombre permanece en condición delicada bajo supervisión médica.

Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer las causas de este hecho y determinar las circunstancias que provocaron la tragedia vial.

Con información de Nathaly Reyes