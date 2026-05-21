Reanudan clases en toda la región educativa de Bocas del Toro a partir de mañana

Esta medida aplica para estudiantes, docentes, padres de familia y personal administrativo de los distintos centros educativos de la provincia.

Más de 80 centros educativos de la provincia de Bocas del Toro serán intervenidos como parte del programa de mantenimiento que desarrolla el Ministerio de Educación (Meduca), con trabajos enfocados en mejorar la infraestructura y las condiciones de las aulas de cara al año escolar 2026. / TVN Noticias
Danna Durán - Periodista
21 de mayo 2026 - 15:43

Changuinola, Bocas del Toro/La Dirección Regional de Educación de Bocas del Toro anunció la reanudación de clases en toda la región educativa a partir de este jueves 22 de mayo, luego de registrarse mejoras significativas en las condiciones climáticas durante las últimas horas.

A través de un comunicado oficial, la entidad informó que la medida aplica para estudiantes, docentes, padres de familia y personal administrativo de los distintos centros educativos de la provincia.

Según el documento, la decisión fue tomada tras evaluar las condiciones climáticas actuales y determinar que existen las garantías necesarias para un retorno seguro a las aulas.

🔗Puedes leer: Rescatan a cuatro estudiantes atrapados tras crecida del río Changuinola

La regional de Educación destacó que la prioridad continúa siendo la seguridad, el bienestar y la continuidad del proceso educativo de los estudiantes.

Asimismo, las autoridades exhortaron a toda la comunidad educativa a retomar las actividades académicas con responsabilidad y mantenerse atentos a cualquier información oficial que pueda ser emitida por la Dirección Regional.

Noticias relacionadas

Meduca presenta nueva denuncia por presunta red de diplomas falsos: Ya suman 210 casos de docentes Meduca indica que colegios no pueden sustituir el rol de los padres, tras vandalismo en escuelas de San Miguelito

Temas relacionados

Bocas del Toro Meduca retorno a clases
Si te lo perdiste
Lo último
stats