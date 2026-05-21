Reanudan clases en toda la región educativa de Bocas del Toro a partir de mañana

Esta medida aplica para estudiantes, docentes, padres de familia y personal administrativo de los distintos centros educativos de la provincia.

Changuinola, Bocas del Toro/La Dirección Regional de Educación de Bocas del Toro anunció la reanudación de clases en toda la región educativa a partir de este jueves 22 de mayo, luego de registrarse mejoras significativas en las condiciones climáticas durante las últimas horas.

A través de un comunicado oficial, la entidad informó que la medida aplica para estudiantes, docentes, padres de familia y personal administrativo de los distintos centros educativos de la provincia.

Según el documento, la decisión fue tomada tras evaluar las condiciones climáticas actuales y determinar que existen las garantías necesarias para un retorno seguro a las aulas.

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La regional de Educación destacó que la prioridad continúa siendo la seguridad, el bienestar y la continuidad del proceso educativo de los estudiantes.

Asimismo, las autoridades exhortaron a toda la comunidad educativa a retomar las actividades académicas con responsabilidad y mantenerse atentos a cualquier información oficial que pueda ser emitida por la Dirección Regional.