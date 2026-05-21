Lotería Fiscal: Estos son los ganadores del primer sorteo en la región 2

El tercer sorteo regional se realizará el próximo 26 de mayo y abarcará la Región 3, integrada por Chiriquí, Bocas del Toro y Veraguas.

Sorteo de la Lotería Fiscal / TVN Noticias
Danna Durán - Periodista
21 de mayo 2026 - 16:35

El Ministerio de Economía y Finanzas realizó el segundo sorteo regional de la Lotería Fiscal, una iniciativa que busca fortalecer la cultura tributaria, incentivar la solicitud de facturas y combatir la evasión del ITBMS en el país.

Durante esta segunda jornada, les correspondió a las provincias de Panamá Oeste, Colón y Darién, por primera vez.

El evento se desarrolló en Westland Mall y contó con la presencia de autoridades, participantes y ciudadanos que acudieron para presenciar el sorteo, el cual también fue transmitido en vivo a través de las plataformas digitales del MEF.

Ganadores de B/. 1,000.00

  • Roberto Martínez
  • Fernando Fanilla
  • Joslam Sheperd
  • José De La Cruz
  • Olga De Meza
  • Paul Wachter
  • Joel Caballero
  • Ilia Nieto
  • Edward Henríquez
  • Yorbalinda Mathews

Ganadores de B/. 5,000.00

  • Yessenia Zamora
  • Irasema Concepción
  • Lourdes Santamaría
  • Milagro Alveo
  • Nidia Rangel
  • Daniel Herrera
  • Azucena Crespo
  • Aristides Herrera
  • Dalila Patiño
  • Niurka Pérez

Ganadores de B/. 10,000.00

  • Cindy Quintero
  • Angélica Zhang
  • Rogelio Caballero
  • Mayubel Tenorio
  • Diamantina Araúz

Noticias relacionadas

Lotería Fiscal se regionaliza: realizarán 12 sorteos distribuidos tres meses Lotería Fiscal: Estos son los ganadores del primer sorteo en la región 1

Temas relacionados

Panamá Oeste Colón Darién lotería fiscal mef
Si te lo perdiste
Lo último
stats