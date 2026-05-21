Lotería Fiscal: Estos son los ganadores del primer sorteo en la región 2
El tercer sorteo regional se realizará el próximo 26 de mayo y abarcará la Región 3, integrada por Chiriquí, Bocas del Toro y Veraguas.
El Ministerio de Economía y Finanzas realizó el segundo sorteo regional de la Lotería Fiscal, una iniciativa que busca fortalecer la cultura tributaria, incentivar la solicitud de facturas y combatir la evasión del ITBMS en el país.
Durante esta segunda jornada, les correspondió a las provincias de Panamá Oeste, Colón y Darién, por primera vez.
El evento se desarrolló en Westland Mall y contó con la presencia de autoridades, participantes y ciudadanos que acudieron para presenciar el sorteo, el cual también fue transmitido en vivo a través de las plataformas digitales del MEF.
Ganadores de B/. 1,000.00
- Roberto Martínez
- Fernando Fanilla
- Joslam Sheperd
- José De La Cruz
- Olga De Meza
- Paul Wachter
- Joel Caballero
- Ilia Nieto
- Edward Henríquez
- Yorbalinda Mathews
Ganadores de B/. 5,000.00
- Yessenia Zamora
- Irasema Concepción
- Lourdes Santamaría
- Milagro Alveo
- Nidia Rangel
- Daniel Herrera
- Azucena Crespo
- Aristides Herrera
- Dalila Patiño
- Niurka Pérez
Ganadores de B/. 10,000.00
- Cindy Quintero
- Angélica Zhang
- Rogelio Caballero
- Mayubel Tenorio
- Diamantina Araúz