Proyecto de ley sobre renta y sustancia económica aprobado en primer debate en la Asamblea

La Comisión de Economía y Finanzas aprobó en primer debate el proyecto de ley 641 relacionado con el impuesto sobre la renta y la sustancia económica.

Ciudad de Panamá/La Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate el proyecto de ley 641, que modifica y adiciona artículos del Código Fiscal relacionados con el impuesto sobre la renta y la sustancia económica para determinadas rentas pasivas de fuente extranjera.

La discusión de la iniciativa contó con la participación del ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, y de Isabel Vecchio, directora de Estrategia Financiera Fiscal Internacional.

La propuesta recibió el respaldo unánime de los miembros de la comisión, con un total de ocho votos a favor.

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Durante la sesión, el presidente de la Comisión de Economía y Finanzas, el diputado Eduardo Gaitán, agradeció la participación e interés de las 30 personas y organizaciones que se inscribieron para formar parte del diálogo sobre el proyecto.

El proyecto de ley 641 forma parte de los temas abordados en las sesiones extraordinarias convocadas por el Órgano Ejecutivo en la Asamblea Nacional.