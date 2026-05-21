Agente de seguridad enviado a detención provisional por presunta violencia de género contra dos conductoras de colegial

Según el reporte oficial, entre los mensajes enviados figuraban amenazas directas, incluyendo expresiones en las que manifestaba deseos de muerte hacia las afectadas

Un hombre de 34 años, que laboraba como agente de seguridad en un colegio privado ubicado en el corregimiento Rufina Alfaro, quedó bajo detención provisional luego de ser llevado ante un Tribunal de Garantías por su presunta vinculación con delitos de violencia de género en perjuicio de dos mujeres que prestaban el servicio de transporte colegial en el mismo centro educativo.

De acuerdo con la información suministrada por la Procuraduría General de la Nación, la medida fue solicitada por la Sección de Delitos contra la Vida y la Integridad Personal de la Fiscalía Regional de San Miguelito.

Las investigaciones indican que los hechos ocurrieron de manera reiterada los días 18, 23 y 25 de marzo, así como el 7 de abril de 2026. Presuntamente, el imputado enviaba mensajes amenazantes a las víctimas, en los que las insultaba, utilizaba expresiones ofensivas y advertía sobre posibles agresiones físicas.

Según el reporte oficial, entre los mensajes enviados figuraban amenazas directas, incluyendo expresiones en las que manifestaba deseos de muerte hacia las afectadas.

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Durante la audiencia, el Ministerio Público solicitó la detención provisional argumentando la existencia de riesgos procesales, entre ellos el peligro que representaría el imputado para las víctimas, la posible afectación de los medios de prueba y la gravedad del delito investigado.

Tras evaluar los argumentos, el Tribunal de Garantías legalizó la aprehensión, dio por presentada la imputación y ordenó la medida cautelar de detención provisional mientras avanzan las investigaciones.