Contralor Flores confirma secuestro de bienes a exfuncionarios por presunto enriquecimiento injustificado

Aunque el funcionario no precisó cuántas personas están involucradas ni el monto total de los bienes retenidos, explicó que se trata de acciones preventivas relacionadas con investigaciones patrimoniales.

Ciudad de Panamá, Panamá/El contralor general de la República, Anel Flores, confirmó que la Contraloría General de la República ejecutó medidas de secuestro de bienes contra varios exfuncionarios, como parte de procesos que se desarrollan en conjunto con el Tribunal de Cuentas.

Aunque el funcionario no precisó cuántas personas están involucradas ni el monto total de los bienes retenidos, explicó que se trata de acciones preventivas relacionadas con investigaciones patrimoniales.

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Flores sostuvo que las medidas responden a presuntos casos de enriquecimiento injustificado detectados durante revisiones realizadas por las autoridades fiscalizadoras.

“Hemos visto el enriquecimiento obvio y notorio de muchas personas que entraron al Gobierno obviamente con escasos recursos, salieron obviamente de unas condiciones que nadie puede entender de cómo tienen tanta riqueza en tan poco tiempo”, expresó el contralor durante declaraciones a medios de comunicación.

El jefe de la Contraloría señaló además que la institución mantiene procesos activos para determinar posibles irregularidades en el manejo de fondos públicos durante administraciones anteriores. Las acciones de secuestro de bienes forman parte de mecanismos cautelares utilizados para garantizar eventuales recuperaciones patrimoniales mientras avanzan las investigaciones y auditorías correspondientes.

Con información de María De Gracia