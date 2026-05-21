Más de 1500 agentes participarán en los ejercicios Panamax 2026 en Panamá

El director del Senan, comandante Luis Antonio De Gracia, explicó que las maniobras estarán enfocadas principalmente en la protección del Canal de Panamá, considerado el principal activo estratégico del país.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Servicio Nacional Aeronaval anunció los ejercicios multinacionales Panamax 2026, un operativo de seguridad regional que reunirá a delegaciones de aproximadamente 19 países del continente americano con el objetivo de fortalecer la cooperación y la interoperabilidad entre fuerzas de seguridad y defensa.

El director del Senan, comandante Luis Antonio De Gracia, explicó que las maniobras estarán enfocadas principalmente en la protección del Canal de Panamá, considerado el principal activo estratégico del país.

Según detalló, cerca de 1,500 agentes de distintos organismos de seguridad y defensa participarán en los ejercicios, que se desarrollarán entre el 6 de julio y el 14 de agosto de este año. Durante ese periodo se prevé la movilización de aeronaves, barcos y unidades navales que participarán en diversos escenarios operativos previamente planificados. Además, se incluirán prácticas relacionadas con ciberseguridad y respuesta ante amenazas tecnológicas.

Las autoridades destacaron que Panamax 2026 busca reforzar la coordinación regional frente a riesgos que puedan afectar la seguridad marítima y las operaciones vinculadas al Canal de Panamá.

En paralelo, el director del Senan ofreció un balance sobre las operaciones antidrogas realizadas durante 2026. Indicó que la institución ha decomisado cerca de 31 toneladas de sustancias ilícitas en lo que va del año.

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Aunque la cifra se mantiene ligeramente por debajo de los registros del año anterior, las autoridades señalaron que las proyecciones apuntan a un incremento en los decomisos durante los próximos meses.

El funcionario explicó que las organizaciones dedicadas al narcotráfico han modificado parcialmente sus rutas de traslado, alejándose más de las costas panameñas hacia zonas donde la cobertura de patrullaje es menor.

Ante este panorama, el Senan informó que trabaja en el fortalecimiento de sus capacidades operativas mediante la incorporación de nuevas plataformas aéreas, entre ellas aeronaves Super Tucano, que permitirán ampliar la vigilancia en áreas consideradas vulnerables.

Las autoridades aseguraron que estas estrategias buscan reforzar la lucha contra el tráfico internacional de drogas y mejorar la capacidad de respuesta en aguas jurisdiccionales panameñas.

Con información de Hellen Concepción