Administradora designada del Canal reitera continuidad
Tras ser confirmada por la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá como nueva administradora de la vía interoceánica, la ingeniera Ilya Espino de Marotta expresó su agradecimiento y reafirmó su compromiso de dar continuidad al rumbo estratégico de la institución.
Espino de Marotta agradeció la confianza depositada en ella por el órgano directivo y aseguró que su gestión estará enfocada en fortalecer los planes ya trazados por el Canal para los próximos años.