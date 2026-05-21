Tras ser confirmada por la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá como nueva administradora de la vía interoceánica, la ingeniera Ilya Espino de Marotta expresó su agradecimiento y reafirmó su compromiso de dar continuidad al rumbo estratégico de la institución.

Espino de Marotta agradeció la confianza depositada en ella por el órgano directivo y aseguró que su gestión estará enfocada en fortalecer los planes ya trazados por el Canal para los próximos años.