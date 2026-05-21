OFAC sanciona sociedades registradas en Panamá y buques con bandera panameña por presuntos vínculos con Hamás

El Departamento del Tesoro ha indicado que Hamás mantiene una red internacional de apoyo que le permite “expandir su influencia política, facilitar actividades terroristas violentas y socavar esfuerzos para una paz duradera en Gaza”.

Panamá/La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), adscrita al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, incluyó en su lista de sanciones a dos sociedades registradas en Panamá y a tres embarcaciones con bandera panameña, señaladas por sus supuestos vínculos con una red marítima que, según Washington, busca apoyar a Hamás mediante una denominada “flotilla pro-Hamás” con destino a Gaza.

De acuerdo con la entidad estadounidense, las medidas están dirigidas contra actores relacionados con la Conferencia Popular para los Palestinos en el Extranjero (PCPA), organización que Estados Unidos identifica como parte de una estructura de apoyo al grupo Hamás.

Las sociedades señaladas en Panamá

Las sociedades incluidas en la sanción son Aquila Worldwide Marine Developments Corp. y Veinto Global Marine Inc., ambas constituidas en 2025 y registradas en una misma dirección: piso 21 del edificio Global Plaza, en calle 50, ciudad de Panamá.

Entre las embarcaciones señaladas por OFAC figuran tres naves que mantienen registro panameño:

Midas (IMO 9266841), vinculada a Ocean Marvel Shipping Company Limited .

(IMO 9266841), vinculada a . Tejas (IMO 9326067), bajo la sociedad Romy Lines Incorporated .

(IMO 9326067), bajo la sociedad . Quantum Star (IMO 9225342), asociada a Taurus Gas Company Limited.

Según la información oficial emitida a través de un comunicado del Departamento del Tesoro, dos de estas embarcaciones son buques de transporte de petróleo crudo y una está destinada al traslado de gas licuado.

¿Qué implican estas sanciones de Estados Unidos?

La inclusión en la lista de OFAC implica el bloqueo inmediato de todos los bienes e intereses patrimoniales de las personas o entidades sancionadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de ciudadanos o empresas estadounidenses o extranjeras.

Además:

Quedan bloqueadas automáticamente las entidades en las que los sancionados posean, directa o indirectamente, un 50% o más de participación .

. Se prohíben, salvo autorización especial, las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro del territorio de Estados Unidos que involucren a estas entidades.

Las violaciones a estas restricciones pueden derivar en sanciones civiles o penales, tanto para ciudadanos estadounidenses como para extranjeros.

Tesoro de EE.UU.: “Seguiremos cortando las redes de apoyo financiero de Hamás”

El Departamento del Tesoro indicó en su comunicado que Hamás mantiene una red internacional de apoyo que le permite “expandir su influencia política, facilitar actividades terroristas violentas y socavar esfuerzos para una paz duradera en Gaza”.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseguró que la medida busca desarticular esas estructuras financieras.

El Tesoro seguirá cortando las redes de apoyo financiero global de Hamás, sin importar en qué parte del mundo se encuentren”, señaló.

La acción fue adoptada bajo la autoridad de la Orden Ejecutiva 13224, instrumento utilizado por Estados Unidos para imponer sanciones vinculadas a actividades terroristas.

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