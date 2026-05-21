Presidente de Bolivia cambia a ministro de Trabajo en medio de protestas

A inicios de mayo, 13 trabajadores de fábricas fueron arrestados tras irrumpir en el Ministerio de Trabajo y, según la policía, retener durante horas a varios funcionarios públicos, incluido Mor

Bolivia/El presidente de Bolivia, el centroderechista Rodrigo Paz, nombró este jueves a un nuevo ministro de Trabajo como parte de una reorganización de su gabinete con la que intenta calmar las protestas que exigen su renuncia.

Paz, que desde inicios de mayo enfrenta manifestaciones de obreros, campesinos indígenas, transportistas y mineros, prometió el miércoles el ajuste para, según dijo, incluir la voz de los sectores sociales.

En el primer cambio, Williams Bascopé, abogado de origen aimara, reemplazará a Edgar Morales, muy criticado por el sector obrero y quien horas antes puso su cargo a disposición.

"Las organizaciones sociales (...) siempre tendrán el espacio de diálogo, de negociación en el gobierno. Invitamos siempre al diálogo", dijo Paz, en un video difundido este jueves por su oficina.

En La Paz, sede de gobierno cercada por bloqueos de carreteras, cientos de mineros y obreros de fábricas marchaban este jueves, sin incidentes. Los cortes de ruta han provocado escasez de alimentos, medicamentos y combustible.

A inicios de mayo, 13 trabajadores de fábricas fueron arrestados tras irrumpir en el Ministerio de Trabajo y, según la policía, retener durante horas a varios funcionarios públicos, incluido Morales.