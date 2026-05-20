Presidente de Bolivia anuncia que hará cambios en su gabinete por protestas

La ciudad de La Paz, capital política de Bolivia y foco principal de las protestas, vivió este miércoles una jornada de calma relativa con una marcha pacífica de cientos de campesinos y transportistas.

El presidente de Bolivia, el centroderechista Rodrigo Paz, anunció este miércoles que realizarán cambios en su gabinete de ministros para incluir a sectores sociales que reclamen participación en su gobierno, en un esfuerzo por frenar las fuertes protestas que exigen su dimisión.

Paz, con apenas seis meses en el poder, enfrenta la presión social principalmente de campesinos indígenas, transportistas y mineros, que mantienen desde hace tres semanas bloqueos de vías en La Paz y sus alrededores, en medio de la peor crisis económica del país en cuatro décadas.

"Tenemos que reordenar un gabinete que tiene que tener una capacidad de escucha", dijo el presidente a la prensa en el Palacio de Gobierno, y añadió que no dialogará con "vándalos", pero que "las puertas estarán abiertas" a "quienes respetan la democracia".

Paz explicó que en los últimos días su gobierno celebró reuniones con organizaciones sociales, y que el reclamo fue: "Queremos ser parte de la toma de decisiones".

El gobernante no precisó cuándo serán los ajustes en su equipo de colaboradores. "Ya sabrán ustedes aquellos cambios", señaló un periodista.

También indicó que, en la dirección de tener mayor presencia de sectores en la toma de decisiones, conformará a la brevedad un "consejo económico y social" para que participen todas las instituciones que quieran aportar con soluciones.

Los sindicatos han convertido los últimos días la ciudad de La Paz en un campo de batalla con choques con la policía que han dejado al menos medio centenar de detenidos. Según datos oficiales, hay al menos 44 puntos de bloqueo en todo el país.

En la mañana de este miércoles, el canciller boliviano, Fernando Aramayo, denunció que grupos en las protestas buscan debilitar al gobierno y alterar el "orden democrático y constitucional".

La ciudad de La Paz, capital política de Bolivia y foco principal de las protestas, vivió este miércoles una jornada de calma relativa con una marcha pacífica de cientos de campesinos y transportistas.