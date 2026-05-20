Diputados aprueban megarreforma económica de Kast en Chile

Kast se pronunció el 11 de marzo con la promesa de poner en marcha un gobierno de emergencia, centrado en combatir la delincuencia, la migración irregular e impulsar el crecimiento económico.

La Cámara de Diputados de Chile aprobó la megarreforma legislativa impulsada por el gobierno del ultraderechista José Antonio Kast destinada a impulsar la economía, unos cambios que la oposición de izquierda considera que solo favorecen a los más ricos.

Los diputados aprobaron la iniciativa por 90 votos a favor y 59 en contra, que ahora pasará al control del Senado.

El plan propone como medida principal la rebaja gradual del impuesto a la renta de las empresas, del 27% al 23%, cercano al promedio de los países desarrollados.

Contempla también la reconstrucción de más de viviendas destruidas por incendios forestales y beneficios tributarios, como una rebaja transitoria del IVA a la venta de viviendas nuevas e incentivos a la repatriación de capitales.

Es una propuesta que busca "cambiar la historia de ahora en adelante y hemos recibido un respaldo también histórico", dijo el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

Según el gobierno, la meta es lograr en cuatro años que el desempleo caiga al 6,5%, la economía crezca alrededor del 4% anual (desde el 2,5% del año pasado) y mantener el equilibrio fiscal en "equilibrio".

Kast se pronunció el 11 de marzo con la promesa de poner en marcha un gobierno de emergencia, centrado en combatir la delincuencia, la migración irregular e impulsar el crecimiento económico.

La oposición cuestiona la reforma económica, ya que el gobierno alega falta de recursos y lo que pretende es rebajar tributos que reducirían la recaudación, favoreciendo a los "más ricos".

El Fondo Monetario Internacional (FMI) revisó el proyecto y concluyó que, si bien puede estimular el crecimiento, la rebaja de impuestos y otros incentivos presionarán las cuentas fiscales si no se compensan.