Estudio de Mastercard: Casi 9 de cada 10 consumidores en Panamá están listos para adoptar pagos digitales en sus transacciones cotidianas

Las transferencias digitales se consolidan como el método de pago más utilizado en Panamá, con dos de cada tres personas que las usaron en los últimos seis meses. La confianza impulsa la adopción de los pagos digitales, un 87% de los panameños confía en que estos servicios protegen su dinero y sus datos

Ciudad de Panamá, Panamá/Un nuevo estudio de Mastercard sobre el estado de la digitalización y la inclusión financiera en América Latina y el Caribe (LAC) revela una región que entra en una nueva etapa de progreso financiero. La participación digital ya es algo común, pero la próxima fase de la inclusión financiera, y un crecimiento económico sostenible e inclusivo, dependerá no solo del acceso, sino de qué tan confiada y consistentemente puedan las personas y las pequeñas empresas usar los pagos digitales para gestionar su vida diaria, crecer, planificar el futuro y, en última instancia, alcanzar la salud financiera.

En toda América Latina y el Caribe (LAC), el 89% de los consumidores ya se consideran usuarios digitales, lo que marca un hito importante en la evolución financiera y digital de la región. Al mismo tiempo, el impulso continúa creciendo entre quienes aún no forman parte del ecosistema, ya que el 68% de los no usuarios afirma que es “algo o muy probable” que adopte los pagos digitales en el futuro.

En Panamá, esta tendencia regional se refleja en un uso cada vez más integrado de pagos digitales en la vida cotidiana. El 81% de los consumidores panameños ya utiliza métodos fintech o digitales, una cifra muy cercana al uso de la banca tradicional (87%). En particular, las transferencias basadas en cuenta bancaria se consolidan como el método de pago digital más utilizado en el país, con un 67% de los consumidores empleándolas en los últimos seis meses para pagar, enviar o transferir dinero.

Panamá presenta además altos niveles de bancarización, con un 91% de los adultos que ya cuenta con una cuenta bancaria. Sin embargo, el acceso no es uniforme: mientras el 95% de los hombres tiene cuenta, esta cifra cae al 88% entre las mujeres, evidenciando brechas que aún deben atenderse para avanzar hacia una inclusión financiera más equitativa.

Esto refuerza que, a medida que crece la adopción, la verdadera medida de la inclusión está pasando del acceso a la facilidad de uso en la vida cotidiana: la capacidad de pagar, recibir dinero, ahorrar y realizar transacciones con confianza en las actividades diarias, en cualquier momento y lugar donde ocurra la vida.

"La participación digital en Panamá ha alcanzado un nuevo nivel, y la inclusión ya no se trata solo en incorporar a las personas al sistema financiero, sino en asegurar que el sistema funcione para ellas en su vida diaria", afirmó Soledad Rovira, Country Manager de Mastercard para Panamá y Belice. "Desde pagar las compras en una tienda o un café, hasta trasladarse o administrar los gastos del hogar, el foco debe estar en hacer que los pagos digitales funcionen de forma confiable en los momentos que más importan."

Pago con débito: El catalizador de estilos de vida digitales consistentes

Las tarjetas de débito se han consolidado como una de las herramientas de pago más relevante y confiable en el día a día en Panamá, integrando lo digital en las transacciones diarias. De hecho, el pago con débito desempeña un papel central en facilitar estas transacciones cotidianas, especialmente en categorías de alta frecuencia:

Compras de supermercado (35%)

Restaurantes y cafeterías (31%)

Compras en línea (29%)

Adicional en Panamá, las transferencias bancarias digitales se utilizan principalmente para enviar dinero a familiares y amigos (49%), realizar compras en tiendas o con vendedores informales (32%), pagar servicios de transporte compartido (31%) y cubrir facturas del hogar (26%).

La confianza y la seguridad también son condiciones clave para el crecimiento. En el país, el 96% de los usuarios destaca la confiabilidad como un factor relevante al elegir su método de pago digital. Quienes optan por estas opciones, principalmente valoran el ahorro de tiempo (68%), una mayor rapidez; eficiencia en las transacciones (55%) y sensación de seguridad (40%).[AG1]

Sin embargo, a pesar de estos altos niveles de confianza —con un 87% de los consumidores que asegura que los pagos digitales protegen su dinero y sus datos—, el acceso sigue siendo el principal obstáculo para un uso más frecuente. El 62% afirma que al menos una vez al mes debe usar efectivo cuando preferiría pagar digitalmente, y el mismo porcentaje señala que no ha podido completar una compra por no contar con efectivo, aun teniendo dinero disponible en otros medios.

En este contexto, la aceptación de pagos digitales por parte de los comercios se identifica como la principal barrera, ya que el 90% de los consumidores quisiera que más comercios aceptaran pagos digitales y el 89% desea tener mayor acceso a estas opciones en su día a día, lo que refuerza la oportunidad de seguir ampliando la aceptación digital en el país.

Además, los consumidores panameños muestran un alto nivel de conocimiento sobre herramientas financieras tradicionales, como las transferencias bancarias (79%) y las cuentas de ahorro (77%). Sin embargo, persiste una brecha importante en soluciones emergentes: el 75% no se considera familiarizado con criptomonedas y el 84% afirma no tener conocimiento sobre modelos como Buy Now, Pay Later (BNPL), lo que subraya la importancia de seguir impulsando la educación financiera.

El próximo compromiso de Mastercard: Promover la salud financiera de personas y pequeñas empresas

A medida que la participación digital sigue creciendo en la región, Mastercard está evolucionando su enfoque hacia la inclusión financiera. A partir de su trabajo de largo plazo para ampliar el acceso, la empresa ahora se enfoca en ayudar a personas y pequeñas empresas a pasar del simple acceso a una verdadera salud financiera. En línea con este cambio, Mastercard se ha comprometido a conectar y proteger a 500 millones más de personas y pequeñas empresas en su camino hacia la salud financiera para 2030.

Este compromiso parte de la idea de que el progreso financiero es un proceso: desde realizar pagos cotidianos y construir un historial de transacciones, hasta acceder a herramientas que ayuden a los hogares a gestionar sus gastos y permitan a las empresas crecer, adaptarse a imprevistos y planificar a futuro.

Cerrar la brecha de aceptación: Construir un ecosistema seguro y sin fricciones para todos

Mastercard se centra en cerrar esta brecha ampliando la aceptación digital de forma que generen valor compartido en toda la región. Gracias a la colaboración continua con instituciones financieras, comerciantes y gobiernos, Mastercard sigue ofreciendo experiencias de pago seguras y sin fricciones, como Contactless, Tap on Phone y Click to Pay, ayudando a comerciantes de todos los tamaños, desde grandes minoristas hasta negocios de barrio, a aceptar pagos digitales de forma fácil y segura, atendiendo a los consumidores donde están.

Al reducir las fricciones en el punto de pago, reforzar la seguridad y permitir la aceptación en entornos cotidianos, estas soluciones ayudan a garantizar que los pagos digitales funcionen de forma confiable tanto en comercios físicos como digitales, impulsando así el comercio local, a las pequeñas empresas y una mayor participación en la economía. En este contexto, a medida que LAC avanza hacia una economía más digital, los hallazgos envían una señal clara: el futuro de la inclusión financiera dependerá de lo fácil que sea que la gente pueda pagar por las cosas que más importan en su vida diaria, dondequiera que estén.